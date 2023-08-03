عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

حسن الهلالي
حسن الهلالي

ظهر الفنان حسن الهلالي، في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء 1 أغسطس، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم. 

وحرص حسن الهلالي، على تقديم أغنية دعم للفنان مصطفى كامل، بمناسبة فوزه بمقعد النقيب العام للموسيقيين بالتزكية،وحرص على تقديم أغاني أخرى. 

وقدم حسن الهلالي، أغنية سطلانة، التي شارك في تمثيل كليبها مع عبد الباسط حمودة وحمدي باتشان ومحمود الليثي،.كما قام بغناء أغنية سواح للعندليب عبد الحليم حافظ. 

نتائج انتخابات نقابة المهن الموسيقية

أعلنت لجنة المستشارين المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، نتائج انتخابات مجلس إدارة النقابة، واسماء الـ 12 عضو الفائزين، وجاءت النتائج كالتالي:

وبذلك يكون الفائزين على النحو التالي. 

1-حلمي عبدالباقي 1887 صوت

2-احمد محمد ابو المجد 1453 صوت 

3- محمد أبو اليزيد 1311 صوت

4- خالد بيومي 1244 صوت

5- أحمد العيسوي ابو مسلم 1200 صوت

6- نادية مصطفى 1185 صوت

7-منصور هندي 1169 صوت

8- د. محمد عبدالله 1135 صوت

9- محمد صبحي 1036 صوت

10- علاء سلامة. 1026 صوت

11- عاطف إمام 978 صوت

12- علي الشريعي 857 صوت 

 

انتخابات نقابة الموسيقيين السابقة

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان مصطفى كامل، فاز يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوتا، مصطفى كامل 1038 صوتا، شريف حمدي 179 صوتا، علاء سلامة 42 صوتا).

حسن الهلالي الفنان حسن الهلالي نقابة المهن التمثيلية مصطفى كامل عبد الحليم حافظ أغنية سطلانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

بسبب الحب..رشدي أباظة حاول إنهاء حياته وأطلق النار على مريم فخر الدين

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

هاني شنودة يعلق على الذكاء الاصطناعى وأغانى المهرجانات

همس في أذنها .. قصة رؤية حولت حياة مديحة كامل رأسا على عقب

الحب الأبدي.. أصالة تحقق 1.5 مليون مع ماجد المهندس بيوم واحد

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

لازم أزوره.. مصطفى كامل: نفسي أعرف عنوان إيمان البحر درويش

ترشيحاتنا

صامت عن الماء 6 سنوات وماتت من الجوع .. نهاية إنفلونسر شهيرة بسبب رجيم قاس

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

3 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد .. اعرفها

إنجازات الرئيس.. 63 محطة تحلية مياه أنقذت مصر

أخبار الفن| داليدا خليل مع مطرب آخر بعد عمرو دياب.. سيارات خطيب طليقة الفيشاوي الفارهة

دعاء القلق والاكتئاب والخوف والضيق والوسواس الشديد.. وصايا ربانية احرص عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من نوع سمك سام يسبب التورم والحكة.. اعرف القصة كاملة

دعوى قضائية بسبب بيتزا .. لن تتوقع السبب

بـ ملايين الدولارات.. خطيب طليقة أحمد الفيشاوي يظهر بسيارات عالمية فارهة

مقطع فيديو مذهل لـ دب يثير الجدل .. لن تصدق ماذا فعل

فيديو

بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

محمد هنيدي : كواليس فيلم مرعي البريمو كانت لذيذة والكاست كله صحاب

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ