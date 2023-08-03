بيغني سواح وسطلانة .. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

ظهر الفنان حسن الهلالي، في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء 1 أغسطس، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وحرص حسن الهلالي، على تقديم أغنية دعم للفنان مصطفى كامل، بمناسبة فوزه بمقعد النقيب العام للموسيقيين بالتزكية،وحرص على تقديم أغاني أخرى.

وقدم حسن الهلالي، أغنية سطلانة، التي شارك في تمثيل كليبها مع عبد الباسط حمودة وحمدي باتشان ومحمود الليثي،.كما قام بغناء أغنية سواح للعندليب عبد الحليم حافظ.

نتائج انتخابات نقابة المهن الموسيقية

أعلنت لجنة المستشارين المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، نتائج انتخابات مجلس إدارة النقابة، واسماء الـ 12 عضو الفائزين، وجاءت النتائج كالتالي:

وبذلك يكون الفائزين على النحو التالي.

1-حلمي عبدالباقي 1887 صوت

2-احمد محمد ابو المجد 1453 صوت

3- محمد أبو اليزيد 1311 صوت

4- خالد بيومي 1244 صوت

5- أحمد العيسوي ابو مسلم 1200 صوت

6- نادية مصطفى 1185 صوت

7-منصور هندي 1169 صوت

8- د. محمد عبدالله 1135 صوت

9- محمد صبحي 1036 صوت

10- علاء سلامة. 1026 صوت

11- عاطف إمام 978 صوت

12- علي الشريعي 857 صوت

انتخابات نقابة الموسيقيين السابقة

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان مصطفى كامل، فاز يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوتا، مصطفى كامل 1038 صوتا، شريف حمدي 179 صوتا، علاء سلامة 42 صوتا).