فندق بالبحر الأحمر يوفر فرص عمل مميزة لذوي الهمم من قصار القامة

تعمل جمعية قصار القامة بالإسكندرية بالتعاون مع فندق سياحي في خليج أبوسوما جنوب الغردقة على تقديم فرص عمل مبتكرة للأفراد من قصار القامة "الأقزام" من الجنسين

يأتي هذا التعاون الرائد كجزء من دور المجتمع التي تقوم به الفنادق لتشغيل نسبة 5٪ من العاملين من ذوي الهمم، وذلك بتوفير فرص العمل في الفندق بمختلف الأقسام والإدارات التي تتناسب مع قدراتهم والمؤهلات الدراسية والخبرات العملية.

تأكيدًا للنجاح الذي يحققونه في أدائهم، تم تعيين 12 موظفًا من قصار القامة حتى الآن، ومن المتوقع توظيف 8 من الفتيات قصيرات القامة في الأيام المقبلة، بهدف توفير 20 فرصة عمل لقصار القامة بين الرجال والنساء.

وأكدت داليا العجيمى، مدير الموارد البشرية بالفندق،فى تصريحات صحفية أن قصار القامة أثبتوا كفاءة عالية في العمل واكتسبوا خبرات كبيرة في مجال السياحة. وقالت إن الفندق يوفر سبل الراحة للعاملين من قصار القامة، من خلال عدد ساعات عمل مرنة وتوفير سكن لهم وصرف نسبة 12٪ من الراتب.

استمعنا من بعض العاملين المبتهجين من قصار القامة بالفندق، حيث أكدوا أن الدعم الذي يحظون به من زملائهم ومديريهم جعلهم يشعرون بالثقة والاكتساب المهاري السريع، يرى محمد إبراهيم عبد الله أن المظهر والسلوك والالتزام كلها أمور مهمة في العمل بالمجال السياحي.

تُعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها في الفنادق، وتعكس التزام الفندق وجمعية قصار القامة بدعم التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل لجميع شرائح المجتمع. من المتوقع أن يستمر نجاح هذه المبادرة في تحقيق توازن أكبر بين الشركات والمجتمع، وتعزيز التنوع والاستدامة في صناعة السياحة بالبحر الأحمر.