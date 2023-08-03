إعصار خطير.. "خانون" يقتل شخصان ويقطع الكهرباء عن 166 ألف أسرة في اليابان

تعرضت منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما في اليابان إلى إعصار مدمر يدعي "خانون" تسبب في مصرع شخصين على الأقل وإصابة 41 آخرون، وانقطعت الكهرباء عن حوالي 166 ألف أسرة.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم الخميس، إن العاصفة في بحر الصين الشرقي تتجه إلى الشمال الغربي بسرعة بطيئة تبلغ حوالي 222 كيلومترا في الساعة.

كما قالت الهيئة الإعلامية العامة اليابانية "إن.إتش.كيه"، إنه من المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه ويتحرك شرقا صوب البر الرئيسي حتى الثلاثاء المقبل لكن لم يتم تحديد مساره.

وأجبر الإعصار خانون المدارس والشركات على الإغلاق في شمال تايوان اليوم الخميس مع إلغاء نحو 40 في المائة من الرحلات الجوية الدولية.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات اليابانية مواطنيها من توخي الحذر مع اقتراب إعصار كبير من محافظة أوكيناوا في جنوب اليابان حتى بعد غد الأربعاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى التحذير من الرياح القوية والمد والجزر في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وكالة الأرصاد الجوية إن إعصار خانون قد يقترب أيضا من جزيرة أمامي أوشيما في محافظة كاجوشيما جنوب غرب البلاد، ولقد أدى الإعصار بالفعل إلى إلغاء الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من أوكيناوا.