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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص عليه بجرعة مخدرات.. القصة الكاملة لإنهاء أب حياة ابنه في الغربية

الطفل الضحية
الطفل الضحية

لحظات من الوجع وألم الفراق حاصرت ضلوع قلب ام الطفل "محمد احمد " الذي لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات عقب فقدانه بشكل مفاجئ علي يد والده لتعاطيه جرعة الأيس المخدر أثناء تواجده معه بمنزل الأسرة بقرية كفور بلشاي بمركز كفر الزيات عقب طرد أمه لخلافات أسرية قبيل إجازة عيد الأضحى الماضية .

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"حسبنا الله ونعم الوكيل..خلص علي ابني ميستاهلش يكون أب لعيالي التلاته مات منهم شخص غير مسئول طردني من بيتي عده مرات خلال فترة الزواج بينا واللي امتدت لنحو 7 سنوات عذاب ومرار عيشني في فقر وذلني وآخرها يموت ابني بجرعه ٱيس مخدر".. بتلك الكلمات أعربت الأم المكلومة عن مأساة ولدها "محمد" ضحية أبيه. 

وتابعت "زوجي طردني عشان طالبته بالاتفاق علي البيت واهانني بكل العبارات المشينة وكنت عاوزه اعيش عشان أربي عيالي وبعد شهرين علمت بتعب ابني مفاجىء وروحتله مستشفي المحلة العام والأطباء قالولي ابنك واخد جرعه مخدرات سامة ولما سألت أبوه قالي ده اكل فحم .. حسبنا الله ونعم الوكيل انا عاوزه القصاص ولازم ينعدم عشان حق ابني مش يضيع زوجي مش يستاهل يكون أب " .

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واختتمت الأم والدموع الحسرة بعينها قائلة " جوزي كان بيحرق سجائر في جسد ولادي وبيستخدم الولاعة عشان يهددنا عشان يولع في عفش البيت ويطفش ولادي ومكنش عاوز يصرف علينا ولا مليم وانا كنت بحاول اشتغل والناس بتساعدني انا وولادي عشان نعيش وكان لنا ربنا ومقدرتش احضر دفنة ابني ربنا يصبرني يارب حسبنا الله ونعم الوكيل فيه ونفسي أواصل واربي عيالي بعيد عن أهله " .

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كان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهاء أب لحياة ابنه بإعطاءه جرعة أيس مخدر زائدة   لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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كما وجهت النيابة العامة بسرعة إنهاء إجراءات دفن الطفل "محمد .م" 2.5 سنة وسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة فضلا عن صدور قرار بالحبس المتهم الأب 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بواقعة وفاة الطفل "م .ن" 2.5 سنة علي يد والده "ن.ت"23 سنة بتناوله مادة مجهولة وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلي مستشفي المحلة العام .

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي المحلة ولفظ انفاسه الأخيرة داخل مشرحة المستشفي .

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وأفادت تقارير طبية بأن سبب وفاة الطفل نتيجة تناوله عقار الٱيس المخدر  وتم التحفظ علي جثته .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

https://fb.watch/mag7l3X_ve/?mibextid=Nif5oz

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