ليالي الصيف.. حفلات فنية لوزارة الثقافة على شواطئ العريش

نفذت وزارة الثقافة برنامج ليالى صيف بلدنا، على شاطئ المساعيد بالعريش شمال سيناء .. ضمن فعاليات مبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة" ثقافتنا فى اجازتنا" ،التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني، واشراف وتنفيذ اقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد .

ريا وسكينة:



وأبدعت فرقة اوبرا عربى بقيادة الفنان محمد مصطفى بتقديم عروض فنية متنوعة و غناء فردى منها، ريا وسكينة، انا انت جرئ، الناس المغرمين، بطلوا دة، الشاكالاته ، ورق الفل، خمس قارات، حبيتك فى الصيف، ساعة لقلبك، وسط اعجاب وفرحة من اهالى شمال سيناء والمصيفين.

تلاها عرض لفرقة بنى سويف للفنون الشعبية تدريب الفنان وائل عيد قيادة المايسترو محمد عبدالوهاب وكان من ضمن الفقرات، العصاية، التنورة، رقصة التوبة، فقرات غنائية متنوعة و تخلل العروض استعراضية متنوعة، حيث شهدت اقبال جماهيري من اهالى العريش

وعلى مسرح قصر ثقافة العريش .. قدمت فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية عروضا فنية متنوعة برقصات مستوحاه من التراث السكندرى وسط اعجاب جماهيرى، من ضمن الفقرات : “الصيادين ، الحجاله ، الصعيدي ، تراث الانفوشي، كامب شيزار ” ،تدريب ياسر عثمان.

يشرف على تنظيم الفعاليات فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى ، حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣م على أرض المحافظة.