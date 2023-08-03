نسخة إلكترونية من كتاب "محكمة استئناف القاهرة.. ١٤٠ عاما محرابا للعدالة"

صدرت مؤخرًا نسخة إلكترونية من كتاب " محكمة استئناف القاهرة ..١٤٠ عامًا محرابًا للعدالة ١٨٨٣ - ٢٠٢٣ " ، إشراف وتقديم معالي المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ، تأليف وإعداد المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة .

يشير المستشار محمد حسين عبد التواب في تقديمه للكتاب أن محكمة استئناف مصر ( القاهرة حاليًا ) نشأت بموجب المادة التاسعة من الأمر العالي الصادر من خديو مصر آنذاك ، في 14 يونيو 1883 م ، بشأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.



وفي هذا العام 2023 ؛ يكتمل لهذه المحكمة الرائدة عامها رقم 140 ، محرابًا للعدالة ، وعونًا للمظلومين : المتداعين إلى ساحاتها ، اللائذين بحماها ، الباحثين عن الحق في أسمى معانيه.

وأكد المستشار عبد التواب في التقديم ، أنه تم إصدار هذا الكتاب التوثيقي ، ليكون مرجعًا مهمًا لهذه المحكمة التي تعد باكورة التنظيم القضائي الحديث في مصر المعاصرة ، ولايزال قضاتها يواصلون عطائهم الدافق ، استمرارًا لمسيرة الأوائل المؤسسين ، طوال تلك السنوات من عمر المحكمة الشاهد على الحق والعدل والإنصاف.

وتم تقسيم الكتاب إلى بابين ؛ الباب الأول يعرض للدراسات التوثيقية وتتناول : تأملات قضائية للمؤلف حول الطريق إلى منصة القضاء ، والحياة العملية للقاضي المصري ، وقدسية العدل في ضميره ، والتكوين الثقافي له ، وجدلية يحيا العدل أو يحيا القاضي ؟!، كما يتناول الباب الأول نشأة محكمة استئناف القاهرة ، وتطور القضاء المصري و اختصاصات محاكم الاستئناف في مصر و الاختصاص الحصري لمحكمة استئناف القاهرة ، وكذلك رؤساء محكمة استئناف القاهرة عبر ١٤٠ عاما من المؤسس إسماعيل باشا يسري والذي كان أول نائب عام لمصر قبل توليه رئاسة محكمة استئناف مصر .

وتم تخصيص الباب الثاني من الكتاب للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة من دوائرها الجنائية والمدنية ، مبينًا أهمية الحكم وبياناته والهيئة التي أصدرته وتاريخه وموجز أسبابه ، وذلك بدءًا بالأحكام الأولى ، واستعرض الكتاب أحكام براءة أنور السادات من مقتل أمين عثمان ، وزلزال مصر الجديدة ، واقتحام الحدود والسجون المصرية ، واختطاف طائرة ، والقتل تحت التأثير النفسي ، وخلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش وولاية السودان ، وغيرها ، فضلا عن أحكام عودة النائب العام عبد المجيد محمود ، وتركة الملك فاروق ، ونماذج متميزة من أحكام المدني والأسرة والعمال والإيجارات والتجاري والتحكيم والمخاصمة وغيرها من الأحكام الصادرة عبر تلك السنين.

وتضمن الكتاب في ملاحقه ؛ وثائق مهمة تتعلق بالأمر العالي لإصدار لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، والتشكيل الأول للمحكمة ، وحفل افتتاح المحكمة ، وللاجتماع الأول للجمعية العمومية للمحكمة ، والأحكام الأولى ، وبعض صور مستشاري المحكمة أعوام 1895و1909و 1914.

‎وعرض كذلك لموجز تقرير لمحكمة استئناف القاهرة ( 2022 – 2023 ) ، باختيار مقتطفات منه ، لتوكيد استمرار مسيرة المحكمة العريقة في الإنجاز والتواصل والعمل الجاد المخلص للقضاة والمتقاضين.

وفي الخاتمة أوصى المؤلف ببعض الرؤى القضائية .

يقع الكتاب في ٤٩٦ صفحة من القطع المتوسط.