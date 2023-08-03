عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نسخة إلكترونية من كتاب "محكمة استئناف القاهرة.. ١٤٠ عاما محرابا للعدالة"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت مؤخرًا نسخة إلكترونية  من كتاب " محكمة استئناف القاهرة ..١٤٠ عامًا محرابًا للعدالة  ١٨٨٣ - ٢٠٢٣ " ، إشراف وتقديم معالي المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ، تأليف وإعداد المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة .

يشير المستشار محمد حسين عبد التواب في تقديمه للكتاب أن محكمة استئناف مصر ( القاهرة حاليًا ) نشأت بموجب المادة التاسعة من الأمر العالي الصادر من خديو مصر  آنذاك ، في 14 يونيو 1883 م ،   بشأن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.


وفي هذا العام 2023 ؛ يكتمل لهذه المحكمة الرائدة عامها رقم 140 ، محرابًا للعدالة ، وعونًا للمظلومين : المتداعين إلى ساحاتها ، اللائذين بحماها ، الباحثين عن الحق في أسمى معانيه.

وأكد المستشار عبد التواب في التقديم ، أنه تم إصدار هذا الكتاب التوثيقي ، ليكون مرجعًا مهمًا لهذه المحكمة التي تعد باكورة التنظيم القضائي الحديث في مصر المعاصرة ، ولايزال قضاتها يواصلون عطائهم الدافق ، استمرارًا لمسيرة الأوائل المؤسسين ، طوال تلك السنوات من عمر المحكمة الشاهد على الحق والعدل والإنصاف.

وتم تقسيم الكتاب إلى بابين ؛ الباب الأول يعرض للدراسات التوثيقية وتتناول : تأملات قضائية للمؤلف حول الطريق إلى منصة القضاء ، والحياة العملية للقاضي المصري ، وقدسية العدل في ضميره ، والتكوين الثقافي له ، وجدلية يحيا العدل أو يحيا القاضي ؟!،  كما يتناول الباب الأول نشأة محكمة استئناف القاهرة ، وتطور القضاء المصري  و اختصاصات محاكم الاستئناف في مصر  و الاختصاص الحصري لمحكمة استئناف القاهرة ، وكذلك رؤساء محكمة استئناف القاهرة عبر ١٤٠ عاما من المؤسس إسماعيل باشا يسري والذي كان أول نائب عام لمصر قبل توليه رئاسة محكمة استئناف مصر .

وتم تخصيص الباب الثاني من الكتاب للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف القاهرة من دوائرها الجنائية والمدنية  ، مبينًا أهمية الحكم وبياناته والهيئة التي أصدرته وتاريخه وموجز أسبابه  ، وذلك بدءًا بالأحكام الأولى ، واستعرض الكتاب  أحكام  براءة أنور السادات من مقتل أمين عثمان ، وزلزال مصر الجديدة ، واقتحام الحدود والسجون المصرية ، واختطاف طائرة ، والقتل تحت التأثير النفسي ، وخلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش وولاية السودان ، وغيرها ، فضلا عن أحكام عودة النائب العام عبد المجيد محمود ، وتركة الملك فاروق ، ونماذج متميزة من أحكام المدني والأسرة والعمال والإيجارات والتجاري والتحكيم والمخاصمة وغيرها من الأحكام الصادرة عبر تلك السنين.

وتضمن الكتاب في ملاحقه ؛ وثائق مهمة تتعلق بالأمر العالي لإصدار لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، والتشكيل الأول للمحكمة ، وحفل افتتاح المحكمة ، وللاجتماع الأول للجمعية العمومية للمحكمة ، والأحكام الأولى ، وبعض صور مستشاري المحكمة أعوام 1895و1909و 1914.

‎وعرض كذلك لموجز  تقرير لمحكمة استئناف القاهرة ( 2022 – 2023 ) ، باختيار مقتطفات منه ، لتوكيد استمرار مسيرة المحكمة العريقة في الإنجاز والتواصل والعمل الجاد المخلص للقضاة والمتقاضين.
وفي الخاتمة أوصى المؤلف ببعض الرؤى القضائية .

يقع الكتاب في ٤٩٦ صفحة من القطع المتوسط.

نسخة إلكترونية كتاب محكمة استئناف القاهرة عام ا محراب ا للعدالة حسين عبد التواب خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

عبر زوم.. فيفا يسدل الستار اليوم على أزمة كهربا وغرامة الزمالك

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

بيراميدز يوقع العقد قريبا.. شوبير يكشف سبب فشل صفقة الأهلي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

ترشيحاتنا

ارتفاع متوسط العبور اليومي لقناة السويس إلى 72 سفينة خلال 2023

أمران في الركوع والسجود يغفران كل الذنوب.. البحوث الإسلامية يكشف عنهما

لبنان تنهار.. ميقاتي: لن نستطيع دفع الرواتب ولا تأمين الدواء بنهاية الشهر

بيان عاجل من الكرملين بشأن الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس

شوبير يفجر مفاجأة حول انضمام سوزا لـ الأهلي

في اليوم العالمي له .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الفريق فضي؟ 11 لاعبا خارج صفوف القلعة الحمراء.. وكولر يرفض عودة هؤلاء

الأميرة الجميلة| أسرار أغلى فراولة في العالم.. سعرها مفاجأة

اتقدم لها في الشارع.. خطوبة ثراء جبيل على طريقة رومانسية من فنان شاب

مايوه تايجر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على الشاطئ بإطلالتها

فيديو

وضع قبلة على خدها .. عمرو دياب مع فتاة بالساحل في ظهور صادم

تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة.. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ