مصرع شخص وإصابة 6 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه في الحال، بينما أصيب 6 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليومالخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند 83 اتجاه الاسكندرية، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- عبد الرحمن.م.ت، 11 عاما، مقيم النوبارية، شرخ أعلي البطن الأيسر، يوسف م.ع، 10 سنوات، مقيم النوبارية، كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، حمدي ت.ح، 36 عاما، مقيم النوبارية،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد.ج.م، 60 عاما، مقيم الاسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فؤاد ا.ج،27 عاما، مقيم مركزبدر، كسر بالحوض، طلعت م.ع، 12 عاما، مقيم القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بينما توفي مفتي ع.ا، 45 عاما، مقيم أسيوط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرفجهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.