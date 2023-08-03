عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه في الحال، بينما أصيب 6 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليومالخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

txt

تموين البحيرة: ضبط مصنع يقوم بتعبئة الحبوب داخل شكائر وتدوين معلومات تفيد أنها مستوردة

txt

بحد أدنى 228.. اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند 83 اتجاه الاسكندرية، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- عبد الرحمن.م.ت، 11 عاما، مقيم النوبارية، شرخ أعلي البطن الأيسر، يوسف م.ع، 10 سنوات، مقيم النوبارية، كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، حمدي ت.ح، 36 عاما، مقيم النوبارية،كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد.ج.م، 60 عاما، مقيم الاسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فؤاد ا.ج،27 عاما، مقيم مركزبدر، كسر بالحوض، طلعت م.ع، 12 عاما، مقيم القاهرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بينما توفي مفتي ع.ا، 45 عاما، مقيم أسيوط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرفجهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

البحيرة أصيب 6 أشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة امن البحيرة تلقى العلاج اللازم طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي مديرية امن البحيرة مستشفى وادي النطرون التخصصي وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

عبر زوم.. فيفا يسدل الستار اليوم على أزمة كهربا وغرامة الزمالك

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

بيراميدز يوقع العقد قريبا.. شوبير يكشف سبب فشل صفقة الأهلي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

ترشيحاتنا

قومي المرأة يطلق ورش عمل لرفع الوعي بقضية ختان الإناث

شوبير : الزمالك يستطيع الفوز على النصر السعودي

ارتفاع متوسط العبور اليومي لقناة السويس إلى 72 سفينة خلال 2023

أمران في الركوع والسجود يغفران كل الذنوب.. البحوث الإسلامية يكشف عنهما

لبنان تنهار.. ميقاتي: لن نستطيع دفع الرواتب ولا تأمين الدواء بنهاية الشهر

بيان عاجل من الكرملين بشأن الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الفريق فضي؟ 11 لاعبا خارج صفوف القلعة الحمراء.. وكولر يرفض عودة هؤلاء

الأميرة الجميلة| أسرار أغلى فراولة في العالم.. سعرها مفاجأة

اتقدم لها في الشارع.. خطوبة ثراء جبيل على طريقة رومانسية من فنان شاب

مايوه تايجر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على الشاطئ بإطلالتها

فيديو

وضع قبلة على خدها .. عمرو دياب مع فتاة بالساحل في ظهور صادم

تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة.. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ