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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحد أدنى 228.. اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم  2023 /2024 ، بحد أدنى 228 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

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وأكد الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا الى توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية )

من الجدير بالذكر أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حالياً تبلغ 600 فصل  بكثافة 50 طالب بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة.

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