عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية زرقون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

txt

مصرع عامل وإصابة طفل في حادث انقلاب بالبحيرة

txt

مصرع طفل وإصابة 7 آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب بالبحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية زرقون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

بالفحص تبين إصابة كل من، "عفاف متولي محمد" 40 عاما، بإشتباه ما بعد الارتجاج، "ندا ابراهيم عيد" 16 عاما، بكسر بالعمود الفقري، "عيد إبراهيم عيد" 13 عاما، بإشتباه ما بعد الارتجاج، "نشوى عبدالقادر عبدالقادر" 13 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز المحمودية، و"محمد رجب القليوبي" 38 عاما، مقيم بكفرالشيخ، ومصاب بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وجار تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين.

البحيرة اصابة 5 أشخاص تصادم بين سيارتين محافظة البحيرة وقوع حادث تصادم مستشفى دمنهور التعليمي مدير أمن البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

كبير| ميدو يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد أزمة صفع الشيبي

ترشيحاتنا

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ