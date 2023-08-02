إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية زرقون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية زرقون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

بالفحص تبين إصابة كل من، "عفاف متولي محمد" 40 عاما، بإشتباه ما بعد الارتجاج، "ندا ابراهيم عيد" 16 عاما، بكسر بالعمود الفقري، "عيد إبراهيم عيد" 13 عاما، بإشتباه ما بعد الارتجاج، "نشوى عبدالقادر عبدالقادر" 13 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز المحمودية، و"محمد رجب القليوبي" 38 عاما، مقيم بكفرالشيخ، ومصاب بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وجار تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين.