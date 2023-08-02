مصرع طفل وإصابة 7 آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب بالبحيرة

لقى طفل مصرعه وأصيب 7 آخرين من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي اتجاه الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة طفل و 7 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالكليو 80 اتجاه القاهرة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين وحرر المحضر اللازم.

وفاة طفل في حادث بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى« أنس إبراهيم دسوقي»، 6 سنوات، مقيم شبرا الخيمة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد أشرف شعبان، 24 سنة، أحمد إبراهيم دسوقي، 6 سنوات، إياد إبراهيم دسوقي، 4 سنوات، أشرف محمد أشرف، بسنت مدحت محمد، 14 سنة، سلوى أحمد وهبه، 36 سنة، أية أشرف شعبان، 15 سنة، جميعهم مقيمون القاهرة ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.