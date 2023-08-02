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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن البحيرة

مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة

أعلن اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء البحث الجنائي بمراكز الشرطة وفروع البحث على مستوى المديرية، في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة بوزارة الداخلية التي تستهدف ضخ دماء جديدة في المراكز القيادية.

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وشهدت الحركة تعيين العميد حازم خيري عبادة، وكيلًا لمباحث المديرية، والعميد أحمد سمير رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والعقيدأحمد يسرى الشرقاوي، وكيلًا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والمقدم عبده خطاب، مفتشًا لفرع البحث الجنائي بمركز إيتاي البارود و شبراخيت، والرائد أحمد عوف، رئيسًا لقسم التحريات بالمديرية، والمقدم محمد أكرم مرير، رئيسًا لمباحث المخدرات، والعقيد محمد الشاذلي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بمركز بدر.


كما شملت الحركة تعيين المقدم محمد عبدالله عوض، رئيسا لمباحث المرور، والمقدم على شاكر، رئيسا لمباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم أحمد حمدي، رئيسا لمباحث إيتاي البارود، والمقدم محمود يونس رئيسًا لمباحث مركز شرطة دمنهور، والمقدم كريم الخولى، رئيسا لمباحث مركز شرطة كوم حمادة، والمقدم ماجد الحبشي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة دمنهور، والمقدم محمد الديب، رئيسًا لمباحث مركز شرطة واديالنطرون.


وكذا المقدم عمر عرفات رئيسًا مباحث قوات الأمن  والرائد محمد صبره، رئيسًا لمباحث أبو حمص، و المقدم محمود قاسى رئيس مباحث مركز كفر الدوار و الرائد محمد عطا الله، رئيسا لمباحث مركز شرطة الرحمانية، والرائد محمد ترابيس، رئيس مباحث شبراخيت، والمقدم عمرو أبويونس، رئيسا لمباحث مركز شرطة حوش عيسى، والمقدم كريم الشونة، رئيسا لمباحث رشيد، والمقدم محمود سرور، رئيسا لمباحث مركز شرطةالمحمودية، والمقدم أحمد المسيري، رئيسا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، والمقدم أحمد عبد العال، رئيسا لمباحث قسم شرطة كفر الدوار،والمقدم محمد سلامة، رئيسا لمباحث مركز شرطة إدكو.

كما شملت الحركة تعيين الرائد محمد حامد هبيلة، رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم محمد عوض زايد، رئيسا لمباحث الأحداث، والرائد أحمدالبنا، رئيسا لمباحث السيارات، والرائد عبدالرحيم عمرو، معاون أول مباحث مركز شرطة كوم حمادة، والنقيب اسلام شلش، معاون مباحث مركز دمنهور.


كما شملت الحركة تعين العميد يحيى الانصاري أبو غزالة، مأمور مركز شرطة الرحمانية، والعميد علاء هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات،والعميد محمد فرحات، مأمور مركز شرطة شبراخيت، والعميد مصطفى السعدني، مأمور مركز دمنهور، والعقيد حاتم السمرى، مأمور مركزكوم حمادة، والمقدم فرحات متولي، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، والعميد محمد بسيونى، مأمور مركز شرطة ايتاي البارود.

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