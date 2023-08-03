نجم منتخب مصر يكشف حقيقة نهاية عقد شيكابالا مع الزمالك |تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل تتعلق بعقد لاعب الزمالك محمود شيكابالا.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر بالزمالك: شيكابالا يتبقى له موسم آخر في عقده مع الفريق.. الموسم المنقضي ليس الأخير له”.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للقاء النصر السعودي المقرر له اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويلتقي فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره النصر السعودي ضمن منافسات البطولة العربية للأندية اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء .