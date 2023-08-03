4 أسئلة يجب أن تسأليها لنفسك قبل اتخاذ قرار الارتباط

جميع الفتيات لديهن مفهوم خاطئ عن الارتباط ، وهو شخص مناسب ولديه وظيفة حكومية ومسكن جيد ، قبل ان تخوضي هذه التجربة يا فتاة التي نشأت بدون أسس، يجب ان تعلمي بعض الإجابات لأسئلة تكشف لكي هل أنتي مستعدة للارتباط وبدخول رجل حياتك أم غير مستعدة ويجب ان تأخذي قسط من البعد لكي تتأهلي للارتباط .

سنوضح للفتيات من خلال موقع صدي البلد الأسئلة التي يجب أن تسأليها لنفسك قبل أن تخوضي تجربة الارتباط واذا كانت أجابتك إيجابية لا تترددي علي اقدامك لهذه الخطوة اما إذا كانت اجاباتك سلبية تراجعي خطوات للخلف.

- هل انتي مستعدة لدخولك علاقة عاطفية ؟

يجب أن تكوني صريحة مع ذاتك ، واعلمي إن لا أحد غيرك يعلم ما تحتاجينه وما تريدينه في الحياة ، لذلك يجب أن تسألي نفسك، هل انا مستعدة لدخولي علاقة عاطفية جديدة؟ ، هل أتممت مرحلة التعليم الجامعية؟ هل أنا الأن مستقلة بعملي وبـ راتبي؟ وعند حصولك علي إجابة سيصبح الزواج بالنسبة لكي ما هو إلا لاحتياجك للحنان والمودة وليس لراجل ينفق ماله علي متطلباتك، يجب أيضا ان تعلمي ان دخولك علاقة عاطفية ستكون مكملة لحياتك وليست بناء لحياتك، لذلك يجب ان تبني حياتك واستقلاليتك المادية قبل أن تخوضي تجربة الارتباط لأن مفهومك عن الارتباط وانتي مستقلة سيكون مختلف تماماً عن مفهومك له وانتي تجلسين علي الأريكة تشاهدين التلفاز.



- هل تجمعك بالشريك مشاعر حب ؟

العلاقات العاطفية التي تنشأ عن حب هي علاقة عاطفية ناجحة ، لأن الحب ناتج عن التفاهم والمودة بينكما و الحب يسمي بـ مذيب الجليد لإن دوره كبير في حل المشكلات بكل بساطة والنقاش بدون حده من قبل الطرفين، أما العلاقات التي تنشأ بدون مشاعر حب ستفشل لا محالة، لذا قبل أن تقدمي علي الارتباط اسألي نفسك سؤال هذا الشخص الذي اتمني العيش معه باقي العمر ؟! أذا كنتي تحبينه ستكون الإجابة بنعم وإذا لم تحبينه ستقولي لا أعلم هو هذا الشخص أم لا.

- هل تفتخرين به؟

يختلف حب الفتاة عن حب الراجل، فإذا أحب الراجل فتاة يخبأها عن أعين الناظرين ، واذا احبت فتاة راجل ، تحدثت عنه مع اصدقائها وأقاربها ، لذلك تعلمين أنك مع الراجل السليم إذا كنتي تفتخرين به أمام الجميع وعند تحدثك عليه تلمع عيناكي، غير ذلك فهي علاقة غير صحية.

- هل لديكما رؤية مشتركة عن بناء حياة اسرية سليمة؟

تبدأ العلاقات العاطفية بالتواصل المستمر إذا كان عبر الهاتف المحمول أو عن طريق المقابلات ، في التواصل يظهر مدي التفاهم بينكم ، لذلك قبل ان تأخذي قرار ارتباطك براجل يجب أن تكوني متأكدة من تطابق شخصيتكما.