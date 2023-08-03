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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي يبدأ عرض "ميمو" في الطائف

صدى البلد

افتتح مساء أمس الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيته الجديدة "ميمو" في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ويستمر عرضها لمدة يومين، ويأتي ذلك ضمن فعاليات "جولة المملكة"، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه في مدينة الرياض و جدة و أبها، ويعد هذا العمل الوحيد الذي تم عرضه طوال تلك المدة، وأشاد به النقاد والإعلام السعودي. 


وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" الشاب الفاشل والمهمَّش من قِبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرِّر أن يسلك طريق الـ "سوشال ميديا" السهل، ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث، يكون مخالفاً تماماً لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه. 

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الجدير بالذكر أن مسرحية "ميمو" سبق وتم عرضها خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وأشاد بها عدد كبير من النقاد والاعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها مؤخرا في جدة، وأبها محققة نفس النجاح. 


"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

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