أخبار السيارات| إرشادات لـ تنظيف رشاشات البنزين .. سعر تويوتا برادو الـ SUV الرياضية في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة بيجو الفرنسية عن سياراتها الجديدة بيجو 408 موديل 2023 ، وجاءت 408 بتصميم مميز وانسيابي وبشكل مختلف ، وتنتمي السيارة الفرنسية الجديدة إلي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتتوافر حاليا داخل السوق المصري بفئتين مختلفتين، يظهروا بخطوط من الظل والنور تجعل 408 مميزة ديناميكياً.



يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، التي يتوافر بها أمكانيات وتكنولوجيات تساعدها علي التحرك بسهولة في الصحراء وعلي الطرق الغير مؤهلة ، ومن ضمن هذه السيارات تويوتا برادو موديل 2022 التي تقدم في مصر من قبل الصانع الياباني .



سوق السيارات العالمي يعيش حالة من التخبط منذ فترة ماضية، وذلك يعود إلي عديد من الأسباب منها، عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، أو التي يمكن أن نحتاج لها بعد ذلك كـ قطع غيار يمكن استبداله بالسيارة ، وذلك اذا حدث بها أي عطل ما .



أعلنت شركة فيسكر الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ، عن سياراتها الجديدة فيسكر Ocean، وتنتمي السيارة الكهربائية الجديدة من فيسكر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم صناعة سيارة فيسكر Ocean لتنافس كلا من سيارة فورد Mustang Mach-E، و فولكس فاجن ID.5 .

رشاشات البنزين تساعد محرك السيارة في العمل بكفاءة عالية ، وتعمل السيارة بتلك الكفاءة بالشكل الطبيعي ، ولكن اذا تمت ملاحظة استهلاك السيارة لوقود زيادة عن الاستهلاك الطبيعي فـ بالتالي تحتاج السيارة الي تنظيف الرشاشات الخاصة بالوقود .



كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن إصدارها الجديد مرسيدس AMG EQE الكهربائية موديل 2024 ، وتنتمي AMG EQE الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سياراتها الجديدة تويوتا لاندكروزر موديل 2024، وتم أطلاق لاندكروزر لتنافس العديد من السيارات منها لاند كروزر ديفندر 110 ، و فورد برونكو ، و جيب رانجلر ، تم تصمم لاندكروزر لتكون سهلة التحرك علي الطرق الوعرة ، وتنتمي السيارة اليابانية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV .