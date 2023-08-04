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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنبي هذه المكونات .. أسرار العناية بالبشرة الحساسة

البشرة الحساسة
البشرة الحساسة

الشكاوي من البشرة الحساسة لا تنتهي أبدًا، ويصبح كل شيء تحديًا عندما يكون لديك بشرة حساسة - خاصةً إيجاد منتجات العناية بالبشرة المناسبة، هذا لأن بعض تركيبات المكونات يمكن أن تكون قاسية ومهيجة للجلد، وتترك بشرتك ملتهبة ومتهيجة.

أسرار العناية بالبشرة الحساسة

على كل فتاة تجنب هذه المكونات لضررها الواضح على البشرة الحساسة وفقا لموقع boldsky.

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1- العطر:

يشتهر الكحول بخصائصه المجففة التي يمكن أن تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية وتسبب تهيجها. عندما يقترن بالعطر ، يمكن أن يكون وصفة لكارثة للبشرة الحساسة ، مما يؤدي إلى الاحمرار والطفح الجلدي.

2- حمض الساليسيليك

في حين أن كلا من حمض الساليسيليك و benzoyl peroxide فعالان في علاج حب الشباب إلا أن الجمع بينهما يمكن أن يكون قاسياً للغاية بالنسبة للبشرة الحساسة، يمكن أن تتسبب هذه المكونات في جفاف شديد واحمرار وتهيج، إذا كانت بشرتك حساسة، فاختر بدائل أكثر اعتدالًا أو استشر أخصائي العناية بالبشرة للحصول على علاجات مناسبة لحب الشباب.

3- فيتامين ج وأحماض ألفا هيدروكسي (AHAs):

فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تفتيح البشرة ، بينما تعمل أحماض ألفا هيدروكسي مثل حمض اللاكتيك وحمض الجليكوليك على تقشير وتعزيز إنتاج الخلايا، ومع ذلك ، فإن الجمع بين فيتامين ج و أحماض ألفا هيدروكسي يمكن أن يؤدي إلى تهيج وحساسية ، خاصة لمن لديهم بشرة حساسة.

البشرة البشرة الحساسة الطفح الجلدي العناية بالبشرة تفتيح البشرة حمض الساليسيليك علاج حب الشباب

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