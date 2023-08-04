في دقائق ..وصفات طبيعية للعناية بالشفاه الجافة

قد يكون الجلد المتقشر على الشفاه مزعجًا ولا شك في ذلك، ولكن لحسن الحظ ، هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على شفاه ناعمة وطرية.

وصفات للعناية بالشفاة

تعرفي على كيفية العناية بالشفاه والتخلص من الجلد المتقشر بسهولة وفقا لموقع times of India.

1. قشّري باستخدام مقشر للشفاه محلي الصنع، إن صنع مقشر الشفاه الخاص بك هو طريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة للتخلص من قشور الجلد. اخلطي أجزاء متساوية من العسل والسكر البني في وعاء صغير، دلكي الخليط بلطف على شفتيك بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف، يزيل هذا المقشر الطبيعي خلايا الجلد الميتة ، ويترك شفتيك ناعمة ومنتعشة.

2. الترطيب بزيت جوز الهند يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا رائعًا يمكنه عمل العجائب على الشفاه المتقشرة. ضعي كمية صغيرة من زيت جوز الهند على شفتيك واتركيها تمتص لبضع دقائق، يرطب الزيت شفتيك بعمق ويمنع جفافها وتقشرها. بالإضافة إلى أنه يتمتع برائحة استوائية لطيفة!

3. تغذي مع جل الصبار يشتهر جل الصبار بخصائصه المهدئة والعلاجية. ضعي طبقة رقيقة من جل الصبار على شفتيك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة. شطف بالماء البارد واتركها حتى تجف. سيوفر الجل العناصر الغذائية الأساسية ويحافظ على الرطوبة ، ويحافظ على شفتيك ناعمة وخالية من

القشرة.

4. الحماية باستخدام مرطب الشفاه من شمع العسل يمكن أن يؤدي استخدام مرطب الشفاه من شمع العسل إلى إنشاء حاجز وقائي على شفتيك ، مما يحميها من العوامل البيئية القاسية. ابحث عن مرطب للشفاه بمكونات طبيعية وقم بتطبيقه طوال اليوم للحفاظ على الرطوبة ومنع التقشر.