إيران تعين سفيرا جديدا لها في دولة عربية

تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى دولة الكويت محمد توتونجي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، في ديوان عام وزارة الخارجية حيث تمنى الوزير للسفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وشهد اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية - الإيرانية.

كما تم تسليم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان تضمنت دعوة له للقيام بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.