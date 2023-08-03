في عز الصيف.. أمطار غزيرة في دولة عربية غدا

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي بأنّه من المتوقّع تسجيل خلايا رعدية نشطة وتكون مرفوقة بأمطار أحيانا غزيرة بالشمال وبعض مناطق الوسط غدا الجمعة.

ووفق موزاييك التونسية؛ فمن المتوقع أن تصل إلى كميات تتراوح بين 20 و40 مليمترا بمناطق الشمال وجهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وبحسب التوقعات الجوية، من المنتظر تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة يوم السبت 5 أوت مع هبوب رياح قوية إلى قوية جدّا قرب السواحل وبالجنوب حيث تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س وتصل مؤقتا إلى 80 كلم/س في شكل هبّات مع رياح رملية بالجنوب، وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 400 متر.