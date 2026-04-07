تفاصيل حصر أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا تمهيدًا لتعيينهم

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير “أخبار اليوم”، والمشرف على صفحة التعليم، تفاصيل حصر حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات، موضحًا أنه يأتي تنفيذا لطلب إحاطة تقدم به أحد النواب للبرلمان.



وقال فياض، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين وأحمد دياب، مقدمي برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المجلس الأعلى للجامعات أرسل خطابًا للجامعات المصرية لحصر الأسماء لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أنه يتم حصر العشرة الأوائل في كل الكليات ويتم تعيينهم حسب الحاجة إليهم، وهذا حال لم تقم الجامعة بتعيين الأول والثاني منهم كمعيدين في الكلية.

وأوضح أن موضوع تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بدأ إثارته بقوة بعد 2011، وكانت الإشكالية أن الخريجين لا يجدون فرصة عمل متوفرة فاتجهوا لتسلية أنفسهم بالدراسات العليا باختيارهم دون طلب من الكلية.

وأكد أن الباحثين تقدموا للكليات الجامعية الحكومية للحصول على الماجستير والدكتوراة وأسمائهم موجودة في الكلية وبيانات تخصصهم، وبناءً على هذا الحصر يتم تعيينهم حسب الاحتياج وليس بالضرورة تعيين الجميع.

