سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة قناة السويس تبدأ حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت جامعة قناة السويس بدء تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن حصر أوائل الخريجين وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه، في خطوة تستهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تمهيدًا للاستفادة منهم في التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية المتميزة.

وأكدت جامعة قناة السويس أن الخطاب الرسمي الوارد من المجلس الأعلى للجامعات تم تعميمه على مختلف الكليات، والتي بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الفئات المستهدفة، موضحةً أن الجامعة تولي هذا الملف أهمية كبرى في إطار دعم خطط الدولة للإصلاح الإداري وتطوير الجهاز الإداري بعناصر مؤهلة علميًا.

وأشارت جامعة قناة السويس إلى أن الكليات شرعت في حصر قائمة العشرين الأوائل من كل كلية على مدار السنوات العشر الأخيرة، بدءًا من العام الجامعي 2014/2015 وحتى 2024/2025، مع توجيه هؤلاء الخريجين بسرعة التوجه إلى إدارات شؤون الخريجين بالكليات لتحديث بياناتهم الشخصية، لضمان دقة إدراجهم ضمن قاعدة البيانات التي سيتم إرسالها إلى الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بحملة الماجستير والدكتوراه من غير أعضاء هيئة التدريس، أوضحت جامعة قناة السويس ضرورة توجه هذه الفئة إلى مراجعة إدارات الدراسات العليا بالكليات لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدةً أن حصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه سيتم من خلال سجلات الجامعة الرسمية، بما يضمن دقة البيانات وسلامة توثيقها قبل إدراجها ضمن القاعدة العامة.

وأضافت جامعة قناة السويس أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الكوادر العلمية المؤهلة، وسد احتياجات الجهاز الإداري بعناصر متميزة قادرة على دعم خطط التطوير والإصلاح الإداري، مشيرةً إلى أهمية التزام جميع الكليات بسرعة الانتهاء من إعداد البيانات وفق النماذج المعتمدة.

وأكدت الجامعة أن أعمال الحصر تشمل إعداد قاعدة بيانات متكاملة وتنقيح البيانات السابقة، لتتضمن أسماء وبيانات تفصيلية للعشرين الأوائل من خريجي الكليات، إلى جانب حصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

لجنة الإدارة المحلية

بعد 10 سنوات من تقديمه.. أبرز اعتراضات النواب والأحزاب على مشروع قانون الإدارة المحلية

النائب أحمد عبدالجواد

مستقبل وطن يرحب بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية

مجلس النواب

غذاء مشع مقابل غرامة؟.. تحرك برلماني لحظر التصالح في الجرائم النووية

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

