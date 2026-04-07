الصحة: القيادة السياسية تضع الأمن الطبي أولوية قصوى رغم التحديات العالمية

منار عبد العظيم

أكد حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القيادة السياسية حريصة بشكل كبير على ضمان الأمن الصحي للمواطن المصري، رغم ما يشهده العالم من تحديات خطيرة تشمل الحروب والتغيرات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على التلفزيون المصري، أن الدولة المصرية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.

تطور مفهوم الصحة في عهد الرئيس السيسي

وأشار عبدالغفار، إلى أن مفهوم الصحة شهد تحولًا جذريًا منذ تولي عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم، حيث لم يعد يقتصر على علاج الأمراض فقط، بل أصبح يشمل تحقيق حالة متكاملة من الصحة البدنية والنفسية.

وأضاف أن هذه الرؤية تعتمد على نهج شامل يجمع بين الوقاية والعلاج، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام.

قفزة كبيرة في موازنة الصحة والمشروعات القومية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق على القطاع الصحي، حيث تضاعفت موازنة الصحة أكثر من خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أنه تم تنفيذ أكثر من 1200 مشروع قومي في القطاع الصحي، بتكلفة تجاوزت 120 مليار جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التوسع في مظلة التأمين الصحي.

التأمين الصحي الشامل.. توسع مستمر لتغطية المواطنين

أكد عبدالغفار أن الدولة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية إلى نحو 60 مليون مواطن.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بإدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القريبة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة لسكانها.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المنظومة تُنفذ بنجاح في 6 محافظات، لخدمة نحو 5.5 مليون مواطن، بينما تستعد الدولة لإطلاق المرحلة الثانية، التي تشمل محافظة المنيا إلى جانب خمس محافظات أخرى، تمهيدًا لتغطية جميع المصريين.

دعوة لتسجيل البيانات والاستفادة من المنظومة

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين إلى سرعة تسجيل بياناتهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان الاستفادة من الخدمات الطبية المتكاملة التي تقدمها الدولة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية والكشف المبكر للأمراض.

المبادرات الرئاسية.. خدمات مجانية يستفيد منها الملايين

استعرض عبدالغفار جهود الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتي بلغ عددها 14 مبادرة، تستهدف التوعية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج المجاني.

وأوضح أن نحو 93 مليون مواطن استفادوا من هذه المبادرات، التي تشمل:

  • فحص المقبلين على الزواج
  • صحة الأم والجنين
  • الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال
  • علاج ضعف السمع
  • الكشف عن الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس
  • علاج ضعف الإبصار
  • متابعة الأمراض غير السارية
  • رعاية كبار السن

اهتمام متزايد بالصحة النفسية

أكد المتحدث أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الصحة النفسية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الصحة العامة، حيث تم إطلاق عدة مبادرات تستهدف علاج الإدمان، وإدمان الإنترنت، والتوحد.

وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن الكامل في الصحة البدنية والنفسية للمواطنين.

توطين صناعة الدواء وتأمين المخزون الاستراتيجي

اختتم عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل بقوة على توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية داخل مصر، لضمان استدامة توافر الأدوية.

وأوضح أن مدينة الدواء المصرية تم تجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية، مع الاستعانة بخبرات دولية متقدمة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية.

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

