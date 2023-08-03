عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة البيئة ومحافظ البحر الأحمر يحتفلان بإغراق معدات لتعزيز المحميات الطبيعية والسياحة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وعدد من وزراء البيئة العرب بمدينة الغردقة  حدثًا تاريخيًا بعد تدشين أول متحف تحت الماء بدعم من وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر،وإغراق عدد من القطع الحربية المكهنة ويُعتبر هذا المشروع البيئي المبتكر نتاجًا لسنوات من الجهود المستمرة لفريق جمعية حماية البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا" والمحميات الطبيعية بالمنطقة، ويهدف إلى تقديم تجربة فريدة للزوار للاستمتاع بجمال وروعة الشعاب المرجانية والحياة البحرية.

 

تجسد هذه الخطوة البيئية المبتكرة روح التوازن بين السياحة والمحافظة على البيئة، حيث يستطيع الزوار التجول تحت الماء واكتشاف الجمال الساحر للشعاب المرجانية والكائنات البحرية بكل أمان. يُعد المتحف الجديد هذا محورًا جذابًا يجمع بين التراث البحري والاهتمام بالبيئة، مما يجذب السياح وعشاق رياضة الغوص من جميع أنحاء العالم.

وفي هذه المناسبة الخاصة، أقامت جمعية البحر الأحمر "هيبكا" حفلاً احتفاليًا في مارينا الغردقة السياحية، حيث تم إغراق معدات حربية مكهنة كحيود مرجانية صناعية لتحويلها إلى مواقع غوص جديدة، تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة ملائمة لنمو الحيود المرجانية والمحافظة على التوازن البيئي، وتعزيز وعي الزوار والمجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

وعبر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر عن اعجابة بتنفيذ هذا المشروع ووصفته بأنه "يوم تاريخي لنا جميعًا"، حيث يُعتبر إنشاء المتحف تحت الماء أمرًا مذهلاً ويعزز التوجه نحو السياحة المستدامة وحماية البيئة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع البيئي يشكل نموذجًا للتعاون الفعال بين جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" ومحميات البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر، ويؤكد التزام مصر بالاستدامة البيئية والحفاظ على ثروات البحر الأحمر للأجيال الحالية والقادمة.

تم الاحتفال بإطلاق المشروع في اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، وشهد الحدث حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والمهتمين بحماية البيئة والسياحة البحرية يتوقع أن يساهم هذا المشروع الطموح في تعزيز السياحة البحرية في المنطقة والمحافظة على الثروات البحرية الفريدة والثمينة في البحر الأحمر.

البحر الأحمر التوعية البيئية الحفاظ على البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المحافظة على البيئة متحف بحرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

بعد تقبيله للبنانية بالساحل.. تصرف غير متوقع من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

هدف أبيض للنصر في مرمى الزمالك.. ورونالدو يعترض

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

بعائد 27%| أعلى شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

سيارة مستعملة لمحدودي الدخل باقل من 70 ألف جنيه

كريستيانو رونالدو يحصل على قميص شيكابالا بعد نهاية مباراة الزمالك والنصر

انفراجة كبيرة بمخزون الغاز.. مصر تشهد حدثا يوفر ما تحتاجه من الوقود

القندوسي يسجل هدفا رائعا للأهلي في مرمى المصري

كان بيصوره مع فتاة .. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه|فيديو

فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان شهير يحاول الصلح بين الشيف بوراك ووالده.. تفاصيل

بعد خطوبتها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ثراء جبيل

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

داليدا خليل آخرهم .. 5 شائعات غرامية طاردت الهضبة عمرو دياب

فيديو

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

تحذير عاجل من انتشار فيروس بدولة عربية يسبب الاختناق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ