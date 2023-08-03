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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوربس: الجيش الأوكراني يعود لاستخدام الأسلحة السوفيتية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الكاتب ديفيد أكس في مقال له بمجلة "فوربس" إن القوات المسلحة الأوكرانية عادت إلى استخدام المعدات السوفيتية القديمة بعد خسائر فادحة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في مواجهة الجيش الروسي.

وأوضح "أكس" أنه بسبب الخسائر الفادحة بدأ الأوكرانيون في نقل الألوية الأقل تجهيزًا مع الدبابات السوفيتية T-72 وعربات المشاة القتالية إلى الخطوط الأمامية، مضيفا أنه منذ بداية الهجوم المضاد في الجنوب، واجهت القوات الأوكرانية قوة المدفعية الروسية جنبا إلى جنب مع حقول الألغام، وهذا هو السبب في إجبار القوات المسلحة الأوكرانية على التراجع.

وأشار الكاتب إلى أن قرار قادة كييف بإرسال ألوية إلى الجبهة على المعدات السوفيتية، يمكن أن يتحول إلى كارثة للجنود، ولن يكون لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة إذا اصطدمت مثل هذه المركبات بلغم.

في وقت سابق ، قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر إن روسيا قد تلحق هزيمة استراتيجية بالقوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل القريب.

يذكر أن القوات الأوكرانية أطلقت الهجوم المضاد في يونيو الماضي، في محاولة لاستعادة المناطق التي ضمتها روسيا في شرق البلاد، وتضغط باتجاه الجنوب صوب بحر آزوف لقطع جسر بري يربط بين شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، لكنها لم تحقق نتائج كبيرة.

وقال أوليكسي دانيلوف رئيس مجلس الأمن الأوكراني إن "القوات الروسية كان لديها الوقت الكافي خلال الشهور التي احتلت فيها أوكرانيا لإعداد دفاعاتها وزرع حقول ألغام شاسعة"، بحسب تصريحات للتلفزيون الأوكراني.

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