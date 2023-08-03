بعد لمون نعناع.. محمد حماقي يطرح أغنيته الثانية في هذا الصيف| فيديو

طرح المطرب محمد حماقي منذ قليل أغنيته الجديدة حبيت المقابلة، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وتعتبر هذه الأغنية هي الثانية لمحمد حماقي هذا الصيف بعد أغنيته الأولى لمون نعناع والتى طرحها الأسبوع الماضي وحقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة.



أغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما.



حماقي يروج لحفلته القادمة

وروّج الفنان محمد حماقي لحفله الغنائي الذي يقام في ختام مهرجان قرطاج والمقرر يوم 19 أغسطس المقبل.

ونشر حماقي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "أهل تونس متحمس أشوفكم يوم السبت ١٩ /٨ في الحفل الختامي لمهرجان قرطاج".

وكان الفنان محمد حماقي، قد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “لمون نعناع” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

أغنية لمون نعناع، كلمات الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، ومن توزيع أحمد طارق يحيي.

تقول كلمات الاغنية: "هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير .. فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير .. ماهو أصل العيب مش عيبنا .. إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه .. لو هو باع .. إحنا نجيبله لمون نعناع .. ونقوله روق كده .. ده إحنا ما يلزمناش بياع".

وطرح حماقي منذ فترة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.