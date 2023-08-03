ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. اعتقال قائد ميليشيا مؤيدة لبشار الأسد في ألمانيا

قال ممثلو الادعاء الألماني، اليوم الخميس، إن عضوا في قوات موالية للحكومة السورية اعتقل في ألمانيا للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية تتعلق بإساءة معاملة المدنيين وتعذيبهم في السنوات الأولى من الحرب الأهلية في بلاده.

قال مدعون اتحاديون، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، إن الرجل، الذي تم تحديده بإسمه الأول فقط (أحمد)، اعتقل في بريمن يوم الأربعاء. وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن طريق التعذيب والاسترقاق.

قال ممثلو الادعاء في بيان إن المشتبه به كان بين عامي 2012 و2015 قائدا محليا لميليشيا موالية لحكومة الرئيس بشار الأسد بدمشق وكلفت بالعمل مع المخابرات العسكرية السورية لقمع محاولات المعارضة. قالوا إن الميليشيا أقامت نقاط تفتيش ونفذت اعتقالات تعسفية، استخدمتها لابتزاز الأموال وتعذيب الناس أو إجبارهم على العمل.

أكد المدعون إن المشتبه به متورط شخصيا في الإساءة إلى المدنيين في مناسبات مختلفة. في إحدى الحالات في عام 2013، زُعم أنه ضرب رجلًا معتقلًا في وجهه وأمر أعضاء الميليشيا الآخرين بتعذيبه لساعات.

في عام 2014 ، زُعم أنه هو وآخرون قاموا بضرب وركل مدني عند نقطة تفتيش، وضربوا رأسه على الرصيف ثم قيدوه قبل أن تقتله الميليشيا. قال الادعاء إنه بين عامي 2012 و2015، اعتقل المشتبه به مرتين من 25 إلى 30 شخصًا عند نقطة تفتيش وأجبرهم على قضاء يوم في نقل أكياس الرمل إلى خط الجبهة القريب، حيث عملوا دون طعام أو ماء وتعرضوا للضرب.

لم يحدد المدعون متى أو كيف جاء الرجل إلى ألمانيا. وأمر قاض يوم الخميس باحتجازه بانتظار لائحة اتهام محتملة.

أدى تطبيق ألمانيا لقاعدة "الولاية القضائية العالمية"، التي تسمح بملاحقة الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، العام الماضي إلى أول إدانة لمسؤول سوري كبير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي فبراير، أدانت محكمة ألمانية فلسطينيًا من سوريا بارتكاب جريمة حرب وجريمة قتل لإطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين كانوا ينتظرون الطعام في دمشق عام 2014.