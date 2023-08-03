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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار 32 سلعة تموينية على بطاقات الدعم خلال شهر أغسطس

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023، والتي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين ضمن مقررات دعم السلع التموينية خلال شهر أغسطس.

وبدءا من اليوم  الثلاثاء 1 أغسطس 2023، تقدم وزارة التموين خدمات السلع المدعمة عبر 40 ألف منفذ تموين تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على أنحاء الجمهورية. 

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 

سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سعر اللحوم السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بسعر 220 جنيها بدلاً من 195 جنيها، بداية من شهر أغسطس الجاري.

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين أولا بأول، خاصة بعد وصول كميات كبيرة من رؤوس المواشي المتعاقد عليها ‏من الخارج بمجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان.

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