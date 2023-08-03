خالد سليم يعود بأغنية في طريق الهوى إلى الزمن الجميل

صدرت أحدث الأغنيات المنفردة للنجم المصري خالد سليم بعنوان "في طريق الهوى" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

بقالب غنائي طربي - رومنسي جاءت أغنية "في طريق الهوى"، حيث عاد خالد سليم بأغنيته الجديدة إلى الزمن الفني الجميل من حيث الجُمل اللحنية والأداء الطربي الذي قدمه بإحساس.

وجاء النص الغنائي من السهل الممتنع، بينما تميز التوزيع الموسيقي بتقديم الموسيقى الشرقية بروح عصرية.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية "في طريق الهوى" على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في منطقة البترون في لبنان.

أغنية "في طريق الهوى" من كلمات إيهاب عبد العظيم والحان وتوزيع نيس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.