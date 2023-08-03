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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا بيك يا مدلع.. أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة

أحمد سعد
أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية جديدة بعنوان هلا بيك يا مدلع،  من إنتاج شركة مزيكا، وذلك خلال أيام قليلة من الآن.

سعد بدأ الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى لها وعلق عليها قائلا: أنا أكتر واحد مستني أغنية هلا بيك يا مدلع عارفين ليه؟ قريبا.

 

ويبدو أن الفنان أحمد سعد قرر استغلال نجاح أغنيته الشهيرة والتي تحمل اسم يا مدلع وتقديم جزء ثاني بعنوان هلا بيك يا مدلع.

 

 

أخر حفلات أحمد سعد

وأحيا أحمد سعد حفل غنائى ضخم يوم 27 من شهر يوليو الماضي ضمن حفلات مهرجان العلمين وسط حضور الالاف من جمهوره هناك.

وقدم سعد خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور وخاصة أغنية وسع وسع وياليالي التى طرحها مؤخرا مع الفنانة روبي.

 

تعليق أحمد سعد على حفل العملين 

نشر الفنان أحمد سعد فيديو له أثناء إحيائه لحفله الأخير بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب أحمد سعد عن سعادته الشديدة لإحيائه حفل ضمن مهرجان العلمين، قائلًا: حلم من أحلامي تحقق في مهرجان العلمين الجديدة، شكرًا بلدي الحبيبة مصر على دعم الفن والفنانين، واحترام الجمهور المصري والعربي، بإقامة حفل كبير وعظيم زي ده.

 

أحمد سعد الفنان أحمد سعد هلا بيك يامدلع يامدلع

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