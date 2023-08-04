دعاء للمتوفى يوم الجمعة .. أدركه بـ 20 كلمة حتى الغروب

يظل دعاء للمتوفى يوم الجمعة من أكثر الأمور بحثاً على محركات البحث المختلفة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل دعاء للمتوفى يوم الجمعة حين أشار في الحديث الشريف إلى أنه في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها عبد دعا الله، ومن خلال التقرير التالي نرصد أهم دعاء للمتوفى يوم الجمعة مستجاب.

دعاء للميت

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

دعاء للمتوفى يوم الجمعة هو من الدعوات الصالحة التي تتعاقب بها الأمم يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: « وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ »، كما أن دعاء للميت يخفف عنه في القبر، وبه يستمر عمله في الدنيا كأنه لازال من الأحياء، فالمتوفي في قبره ينتظر دعاء للميت من أخيه أو أبيه أو صديقه فإن نال الدعوة يسعد بها وتكن له أحب من الدنيا وما فيها، دعاء للميت ينفع الأموات بإجماع المسلمين، وهذا هو فضل الدعاء للميت وكذلك تشرع الصدقة عن الميت، ويشرع أداء العمرة والحج والصدقة عنه، فينتفع بذلك، ومن دعاء للمتوفى ما يلي:

ومن دعاء الإمام الشافعي للمتوفى ما يلي: "اللَّهُمَّ أسْلَمَهُ إلَيْكَ الأشحاء مِنْ أهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَقَرابَتِهِ وَإِخْوَانِهِ، وَفَارَقَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ قُرْبَهُ، وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيا وَالحَياةِ إلى ظُلْمَةِ القَبْرِ وَضِيقِهِ، وَنَزَلَ بِكَ وأنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، إنْ عاقَبْتَهُ فَبِذَنْبٍ، وإنْ عَفَوتَ عَنْهُ فأنْتَ أهْلُ العَفْوِ، أنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَهُوَ فَقِيرٌ إلى رَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ اشْكُرْ حَسَنَتَهُ، وَاغْفِرْ سَيِّئَتَهُ، وأعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَاجْمَعْ لَهُ بِرَحْمَتِكَ الأمْنَ منْ عَذَابِكَ، واكْفِهِ كل هَوْلٍ دُونَ الجَنَّةِ، اللَّهُمَّ أخلفه فِي تَرِكَتِهِ فِي الغابِرِينَ، وَارْفَعْهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَعْدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".

اللهمّ اغفر له وارحمه وأدخله جنّات النّعيم. اللهمّ يا حنَّان، يا منَّان، يا واسع الغفران، اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثّلج والبرد، ونقِّه من الذّنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدّنس.

اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنّة، وأعزّه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله اللهمّ قِهِ السيّئات، قال تعالى: (ومن تقِ السيّئات يومئذٍ فقد رحمته) اللهمّ حلّ روحه محلّ الأبرار، وتغمَّده بالرّحمة أثناء الليل والنّهار، برحمتك يا أرحم الرّاحمين اللهمّ أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إليه، وضاعف رحمتك ورضوانك عليه.

اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت السكرات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات. اللهمّ ارحمنا إذا بلغت (التّراقي، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفت السّاق بالساق، إلى ربّك يومئذٍ المساق)، وتأكّدت فجيعة الفراق للأهل والرّفاق، وقد حمَّ القضاء، فليس من واق.

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلمًا، واغفر له فإنّه كان مؤمنًا، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقًا، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلًا.

اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين.

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا في نورٍ من نورك.

اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في تركته في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده.

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا رب آنس وحدته وآنسه في وحشته، يا رب آنسه في غربته.

اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

اللهم أنزله منازل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

يا رب في أول ليلة في قبره اجعله روضة من رياض الجنة.

اللهم لا تجعل قبره في أول ليلة حفرة من حفر النار.

اللهم افسح له في قبره مد بصره.

اللهم في أول ليلة في قبره افرش من فراش الجنة.

اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر.

ونقول في دعاء أول يوم للميت في قبره اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك فقه عذاب النار واغفر وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم ادخله الجنة برحمتك ورضاك.

يا رب اغفر لعبدك الميت الفقير له في أول ليلة في القبر وارفع درجته وافسح له قبره.

اللهم أدخل عبدك الميت فلان ونذكر أسم المتوفي الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

الدعاء المستجاب

دعاء الرزق للأحياء

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

أسألك باسمك العظيم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسك، أو علمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجِلاء حُزني، وذهاب همي.

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم ليكونوا سببًا في رزقي».