دعاء للميت مؤثر جدا طويل.. 25 كلمة تصل بها والديك بعد رحيلهما

يكثر البحث عن دعاء للميت مؤثر جدا طويل، خاصة في الثلث الأخير من الليل، وهي ساعة استجابة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل بها المولى تبارك وتعالى فيجيب السائلين.

دعاء للميت مؤثر جدا طويل

دعاء للميت مؤثر جدا طويل هو أمر رباني ووصية نبوية، فقد قال الحق سبحانه وتعالى:«وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ »

كما أن دعاء للميت مؤثر جدا طويل يخفف عنه في القبر، وبه يستمر عمله في الدنيا كأنه لازال من الأحياء، فالمتوفي في قبره ينتظر دعاء للميت من أخيه أو أبيه أو صديقه فإن نال الدعوة يسعد بها وتكن له أحب من الدنيا وما فيها، وهو مما ينفع الأموات بإجماع المسلمين، وهذا هو فضل الدعاء للميت وكذلك تشرع الصدقة عن الميت، ويشرع أداء العمرة والحج والصدقة عنه، فينتفع بذلك

الدعاء للمتوفى أحد أهم الأدعية التي يحرص الجميع على ترديدها دائما وكلما استطاعوا ذلك حينما يموت أحد أقاربهم أو معارفهم أو يفقدوا عزيز على قلوبهم، وتتعدد الفوائد والفضل الذي يحمله الدعاء للميت، وذلك لأن الشخص حينما يموت تنقطع جميع أعماله في الدنيا ولا يبقى له إلا العمل الذي ينتفع به والصدقة الجارية التي يمكن أن يتركها أو ولد أو قريب أو حبيب صالح يدعو له، ومن هنا جاءت أهمية الدعاء للمتوفى.

والدعاء للميت ليس وحده من يخفف عن الميت عذاب القبر أو وحشته وظلمته، ولكن أيضا الاستغفار المتكرر له، والتصدق المستمر له إذا استطاع الشخص ذلك، كما أن قراءة القرآن له والمداومة على فعل ذلك يمكنه أن يخفف عنه وحشة القبر.

كما أن الميت حينما يصل إلى قبره فإن الله دائما ما يسخر له من يدعون له بالخير والرحمة وواسع المغفرة، ويجب أن تعلم أيضا أن الدعاء للميت لا يساعده هو فقط ولكنه يكتب لك أنت أيضا الكثير من الحسنات ويساعدك في تفريغ همك وكربك في الدنيا والأخرة.

دعاء للميت بالرحمة

يا رب اغفر له وارحمه في قبره.

يا رب اعف عنه وعافه في قبره.

يا رب أكرم نزله في قبره ووسع مدخله.

يا رب اغسل المتوفي ونذكر اسمه بماء وثلج وبرد.

يا رب نقي المتوفي ونذكر اسمه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

يا رب أبدل الميت ونذكر اسمه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه.

اللهم اغفر لميتنا واستغفروا له.

اللهم أبدل فلاناً داراً خيرا من داره.

يا رب اجعل قبر فلان ونذكر اسمه روضة من رياض الجنة يا رب افسح في قبر فلان ونذكر اسمه ومد بصره.

اللهم اجعل قبر فلان ونذكر اسمه من فراش الجنة.

اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك.

اللهم شفع في ميتنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم أتوسل إليك باسمك الكريم أن ترحم موتانا، اللهم أذق من رحلوا إلى جوارك حلاوة الجنة وريح الجنة وطيب الجنة ونعيم الجنة.

يارب اسألك باسمك الأعظم المبارك الذي إذا سئلت به أعطيت أن توسع على موتانا قبورهم وكفر سيئاتهم وعاملهم برحمتك وعفوك يا غفور.

اللهم بحق اسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا كريم يا لطيف يا رحيم، اللهم أنس وحشتهم واجعلهم من أهل جنات النعيم.

اللهم إني أتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطر قبور أمواتنا برائحة الجنة اللهم أرحم تلك الأنفس الطيبة.

دعاء للأبوين المتوفيين

اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم من الضاحكين المستبشرين في الجنة.

اللهم اجعل موتانا من الضاحكين المستبشرين الغارسين من ثمار جنتك الشاربين من حوض نبيك والمحظوظين بشفاعته.

اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وادخله الجنة وأعذه من النار وعذاب القبر.

اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.

اللهم أجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته.

اللهم أنر قبرا من حن له القلب اللهم هب له سعة في قبره لا يرى لها نهاية.

اللهم هب لمضجعه طيبا ولظلمته نورا ولذنوبه غفرانا وبرد قبره وزده إحسانا فوق إحسانه واجعل الجنة مسكنه.

اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم في زمرة المتحابين فيك واجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين.

اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيتنا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقائنا الطويل الفردوس الأعلى يا كريم.

اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل ما غرك بربك الكريم.

اللهم في يوم الجمعة أنر قبور موتانا واجعل ملائكة الرحمة تطوق عليهم من كل جانب اللهم ارحمهم في باطن الأرض واسترهم يوم العرض.

يارب أنت خلقتهم وأنت أخذتهم وأنت الرحيم فليس غيرك أرحم بهم.

يارب اجبر كسر قلوبنا برحيلهم بلقاء معهم في الجنة.

اللهم ارحم موتانا الذين هم بجوارك واجعلهم في جنات لا ينفذ وأنس لا ينضب وهناء لا ينقطع.

اللهم اجعل معادنا مع موتانا في جناتك جنات الخلود.

اللهم ارحم من رحلوا عنا واشتاقت لهم الروح، اللهم انسهم في قبورهم، واجعلهم من مساكن جنتك آمنين مطمئنين.

اللهم خفف علينا شوقهم لأحبتنا الراحلين، اللهم ارحم أمواتنا واغفر لهم وكرمهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم وبلغهم شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل الراحلين إليك في ظلا ظليل واجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين اللهم آمين.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة لا يشقون بعدها أبدا.

اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين اللهم أجبر كسر قلوب من فقدوا أحبابهم وارزقهم أجر الصابرين.

اللهم اجعل قبر كل من غادروا الحياة نورا وضياء.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين.

اللهم اجعل من فقدناهم في أطيب ثرى وأعز كنف وأرحم مأوى وأوسع روضة وأسعد حال يا رب العالمين.

اللهم عظم أجورنا حين نشتاق لمن فقدنا اللهم زدنا قوة وزدهم رحمة وغفرة واجعل ملتقانا في الفردوس الأعلى.

يا رب كلما اشتقنا له زدنا ثباتا واجعلنا من الصابرين، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى برد على قبره واملأه نورا من نورك.

اللهم اجعله بالنعيم المقيم الذي لا يزول اللهم أنسه في قبره واجعله في مساكن جنتك آمن مطمئن.