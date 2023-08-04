سكان شارع المقاولون العرب بالنزهة يناشدون المسئولين إعادة رصف المنطقة

شكا سكان شارع المقاولون العرب التابع لحى النزهة بمحافظة القاهرة من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشوارع وعدم رصفة ، مما يعرض حياة المارة للخطر وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات.



ويقول المواطن سامي حافظ احد السكان المتضررين في رسالته لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى : شارع المقاولون العرب حى النزهة قبل العيد وبعد انتهاء اعمال الحفر وترميمات الاسفلت تم الحفر مرة اخرى لعمل وصلة مياه لشركة الكهرباء ولم يتم الردم واعادة الاسفلت مرة اخرى، و الحفر شكلها غريب ممكن حد يقع فيها لا قدر الله وتتكسر رجله ، مش عارف الحى غافل عنها ليه ؟!

وأضاف: "على الرغم من معاناة السكان إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".



وناشد القارئ المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة ضرورة التدخل لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي .



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