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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع المقاولون العرب بالنزهة يناشدون المسئولين إعادة رصف المنطقة

صدى البلد

شكا سكان شارع المقاولون العرب التابع لحى النزهة بمحافظة القاهرة من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشوارع وعدم رصفة ، مما يعرض حياة المارة للخطر وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات.


ويقول المواطن سامي حافظ احد السكان المتضررين في رسالته لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى : شارع المقاولون العرب حى النزهة قبل العيد وبعد انتهاء اعمال الحفر وترميمات الاسفلت تم الحفر مرة اخرى لعمل وصلة مياه لشركة الكهرباء ولم يتم الردم واعادة الاسفلت مرة اخرى، و الحفر شكلها غريب ممكن حد يقع فيها لا قدر الله وتتكسر رجله ، مش عارف الحى غافل عنها ليه ؟!

وأضاف: "على الرغم من معاناة السكان إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة القاهرة والجهات المختصة ضرورة التدخل لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أعمال الحفر تهالك المنطقة تدمير السيارات تهالك الشوارع يعرض حياة المارة للخطر

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