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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام في جدة .. هاشتاج يتصدر تويتر بعد حفل الليلة | صور

أنغام
أنغام

تصدر هاشتاج أنغام في جدة قائمة تريند منصة تويتر منذ قليل، بعد انتهاء حفلها في المملكة العربية السعودية الذي لاقى نجاحا كبيرا من قبل الجمهور الحاضر للحدث، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

تألقت أنغام بإطلالة مميزة في حفلها مساء الخميس في جدة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير من أغنياتها بالصراخ والغناء وطلب تكرار الأغنيات منها. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

وقدمت أنغام مجموعة من أشهر أغنياتها أبرزها، أكتبلك تعهد، ياريت فاهمني، عرفها بيا، سيبك انت، حتة ناقصة، حالة خاصة جدا، عشان أرضيك، وغيرها من الأعمال الناجحة. 

 

معرض خاص لـ أنغام فى السعودية 

 

وشاركت المطربة أنغام متابعيها، بفيديو لـ معرض خاص بمقتنياتها، التي تُعرض على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية، بعد تألقها في حفلها الأخير بالمملكة ليلة صوت مصر.

ونشرت أنغام الفيديو، عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: كل فستان هو ذكرى يوم قضيته معكم، أتحضر للقائكم بكل حب واحترام لحضوركم وحبكم، جمهوري الراقي الغالي.

وظهر في الفيديو بعض الفساتين للفنانة أنغام، التي أحيت بها حفلاتها المميزة، هذا بجانب بعض الإكسسوارات والمقتنيات الخاصة بها، التي أهدتها للمعرض، وحرص مجموعة كبيرة من محبي الفنانة بالمملكة على التواجد في المعرض، لمشاهدة مقتنيات مطربتهم المفضلة، ولاسترجاع ذكرياتهم مع كل مقتنيات الفنانة في حفلاتها المتميزة.

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