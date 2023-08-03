استقبلوها بالورود .. أنغام تصل جدة وتستعد لإحياء حفلها الليلة

وصلت المطربة أنغام إلى جدة فجر اليوم استعداد لإحيائها حفلها المنتظر على مسرح بنش مارك تحت عنوان صوت مصر.



وحرصت أنغام صباح اليوم على عمل بروفات مع فرقتها الموسيقية وذلك من أجل الاطمئنان على كافة لتفاصيل الخاصة بالفرقة قبل انطلاق الحفل فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس.



وكان فى استقبال أنغام فى المطار مجموعة من القائمون على الحفل الذين استقبلوها بالورود وقاموا بمصاحبتها هي ومديرة أعمالها إلى فندق الإقامة، وبعدها إلى المسرح لعمل البروفة النهائية مع فقرتها.

معرض خاص لـ أنغام فى السعودية

وشاركت المطربة أنغام متابعيها، بفيديو لـ معرض خاص بمقتنياتها، التي تُعرض على مسرح أبو بكر سالم، بالمملكة العربية السعودية، بعد تألقها في حفلها الأخير بالمملكة ليلة صوت مصر.

ونشرت أنغام الفيديو، عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: كل فستان هو ذكرى يوم قضيته معكم، أتحضر للقائكم بكل حب واحترام لحضوركم وحبكم، جمهوري الراقي الغالي.

وظهر في الفيديو بعض الفساتين للفنانة أنغام، التي أحيت بها حفلاتها المميزة، هذا بجانب بعض الإكسسوارات والمقتنيات الخاصة بها، التي أهدتها للمعرض، وحرص مجموعة كبيرة من محبي الفنانة بالمملكة على التواجد في المعرض، لمشاهدة مقتنيات مطربتهم المفضلة، ولاسترجاع ذكرياتهم مع كل مقتنيات الفنانة في حفلاتها المتميزة.