سكان شارع حسن إبراهيم بالمعادي يشكون من نقص الخدمات الأساسية

يعاني سكان شارع حسن إبراهيم كورنيش المعادي التابع لمحافظة القاهرة، من انعدام الخدمات الأساسية سواء في شبكة الصرف الصحي أو غاز أو رصف.



قال المواطن أحمد فهمى أحد السكان المتضررين في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد: اتقدم اليكم لحل شكوانا حيث انني أقيم في ٢ برج مكة بشارع حسن إبراهيم متفرع من كورنيش المعادي خلف البنك الاهلي المصري والبنك البريطاني hsbc الشارع مقابل شرطة المسطحات المائية اتقدم اليكم نيابة عني وعن جميع سكان هذا الشارع والشوارع المجاورة لهذا الشارع نحن يا سيادة المحافظ نعاني كل المعاناه من عدم وجود شبكة صرف صحي ولا بنية تحتية مثل الغاز والصرف الصحي ورصف الشارع .



وأضاف: مع العلم اننا في منطقة حيوية وسط البنك الاهلي والبنك البريطاني ونعلم إن الدولة بتقوم بتطوير هذه المنطقة ونحن يا سيادة المحافظ قمنا بعمل التصالح مع الدولة وكلما معنا نموذج رقم ٩ و ١٠ وحيث إن الابراج الموجودة في هذه المنطقة مبنية بدون ترخيص واصحاب الابراج هم من عملوا شبكة صرف صحي بالجهود الذاتية لا ترتقي لاستعاب العدد الكبير من السكان مع العلم اننا بندفع فواتير مياه وصرف صحي كل شهر.



وأردف: نحن نعاني من طفح مياه الصرف الصحي المتكررة يوميا بلا حل حقيقي وحيث اننا قمنا بعمل شكاوي كثيرة دون جدوى وحتي الآن لا يوجد حل حقيقي ونحيط سيادتكم علما بانه يوجد خطورة كبيرة علي اثاثات الابراج الموجودة في هذه المنطقة حيث انها عائمة علي مياه الصرف الصحي ونحن نستعيث بالله سبحانه وتعالي ثم بسيادتكم لحل هذه المشاكل وعمل شبكة صرف صحي وغاز طبيعي ورصف الشوارع لهذه المنطقة.

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