عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع حسن إبراهيم بالمعادي يشكون من نقص الخدمات الأساسية

صدى البلد

يعاني سكان شارع حسن إبراهيم كورنيش المعادي التابع لمحافظة القاهرة، من انعدام الخدمات الأساسية سواء في شبكة الصرف الصحي أو غاز أو رصف.


قال المواطن أحمد فهمى أحد السكان المتضررين في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد: اتقدم اليكم لحل شكوانا حيث انني أقيم في ٢ برج مكة بشارع حسن إبراهيم متفرع من كورنيش المعادي خلف البنك الاهلي المصري والبنك البريطاني hsbc الشارع مقابل شرطة المسطحات المائية اتقدم اليكم نيابة عني وعن جميع سكان هذا الشارع والشوارع المجاورة لهذا الشارع نحن يا سيادة المحافظ نعاني كل المعاناه من عدم وجود شبكة صرف صحي ولا بنية تحتية مثل الغاز والصرف الصحي ورصف الشارع .


وأضاف: مع العلم اننا في منطقة حيوية وسط البنك الاهلي والبنك البريطاني ونعلم إن الدولة بتقوم بتطوير هذه المنطقة ونحن يا سيادة المحافظ قمنا بعمل التصالح مع الدولة وكلما معنا نموذج رقم ٩ و ١٠ وحيث إن الابراج الموجودة في هذه المنطقة مبنية بدون ترخيص واصحاب الابراج هم من عملوا شبكة صرف صحي بالجهود الذاتية لا ترتقي لاستعاب العدد الكبير من السكان مع العلم اننا بندفع فواتير مياه وصرف صحي كل شهر.


وأردف: نحن نعاني من طفح مياه الصرف الصحي  المتكررة يوميا بلا حل حقيقي وحيث اننا قمنا بعمل شكاوي كثيرة دون جدوى وحتي الآن لا يوجد حل حقيقي ونحيط سيادتكم علما بانه يوجد خطورة كبيرة علي اثاثات الابراج الموجودة في هذه المنطقة حيث انها عائمة علي مياه الصرف الصحي ونحن نستعيث بالله سبحانه وتعالي ثم بسيادتكم لحل هذه المشاكل وعمل شبكة صرف صحي وغاز طبيعي ورصف الشوارع لهذه المنطقة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01004564262

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

1000030572
1000030572
1000030575
1000030575
1000030573
1000030573
1000030574
1000030574
انعدام الخدمات الأساسية بدون ترخيص شبكة الصرف الصحي شرطة المسطحات المائية كورنيش المعادي نقص الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

بعد 11 شهر خطوبة.. سبب انفصال أسما إبراهيم عن المطرب موسى

حماة الفنانة يسرا.. وفاة أرملة المايسترو الراحل صالح سليم

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

السيطرة علي حريق بأحد البنوك بطريق الكورنيش في بني سويف

وزير الأوقاف من مسجد السيدة نفيسة: تمام الحمد في إتقان العمل والأخذ بالأسباب

محلل رياضي يفجر مفاجأة بشأن رحيل أحمد قندوسي عن الأهلي.. فيديو

ألمانيا تعلق على انتشار الدعاية الموالية لروسيا منذ الانقلاب في النيجر

تصعيد وتجديد.. كواليس حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة واستمرار 12 رئيس مباحث

لو مجموعك قليل.. شروط الحصول على منحة دراسية في جامعة مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ابنة تامر هجرس بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها وأخطاء شائعة أثناء طهي البيض

كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة من تركيا.. شاهد

شكلها 20 سنة وعمرها الحقيقي جدة.. موديل تحير الجميع بجمالها

علاج الهبات الساخنة عند النساء.. بالأعشاب والأدوية

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ