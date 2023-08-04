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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": " استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها ,كما لا تزل الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة".

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وأوضح التقرير أن "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي".

وخلص تقرير المركز إلى أن حالة البحر ستكون "خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج".

 

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