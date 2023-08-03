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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد؛ في تقريره عن حالة الطقس ،اليوم الخميس، انه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير وتمتد الى الباحة. 

وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان. 

كما يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر الى مترين على الجزء الأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي. 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

الحدود الشماليه الرؤية الأفقية الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار المدينة المنورة المركز الوطني للأرصاد المنطقة الوسطى

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