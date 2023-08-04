نانسي عجرم تتألق في أولى حفلاتها بلبنان هذا الصيف.. صور

أحيت مساء أمس الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا ضخما على مسرح كازينو لبنان، وسط حضور الالاف من جمهورها هنا.



ويعتبر هذا الحفل هو الأول لنانسي عجرم خلال هذا الصيف بلبنان، حيث أنها من المفترض أن تحيى حفلتين آخرتين بلبنان خلال شهر أغسطس الجاري.





نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم

كلمة نانسي عجرم بداية الحفل

وصعدت نانسي إلى الحفل فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، وسط تصفيق حاد من الحضور، وحرصت نانسي على توجيه الشكر لجمهورها قائلة: وحشتوني جدا يلا نغني مع بعض كل الأغاني اللى بتحبوها.



وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيتها الشهيرة حبك سفاح وهي الأغنية التى تفاعل معها الحضور بالتصفيق الحاد والغناء.







حفل نانسي فى العملين

وأحيت نانسي عجرم يوم الجمعة الماضية حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان العملين الجديدة بمشاركة النجم راغب علامة.



وقدمت نانسي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها وسط ترحيب كبير من جمهورها المصري بالحفل.





جلسات عمل لنانسي عجرم فى مصر



استغلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تواجدها فى مصر خلال الفترة الحالية من أجل إحياء حفلها ضمن مهرجان العلمين لعقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين للاتفاق على مجموعة أغاني جديدة تقوم بتقديمها خلال الفترة القادمة ضمن ألبومها الجديد.

ومن صناع الأغنية الذين من المفترض أن تعقد نانسي عجرم جلسات عمل معهم الملحن وليد سعد وطارق مدكور وذلك بمدينة العلمين قبل عودتها إلى لبنان مرة أخرى.

