وقع من طوله فجأة.. مصرع شاب عقب خناقة مع ابن عمه في كرداسة

شهدت مدينة كرداسة حالة من الحزن عقب مصرع شاب بشكل مفاجئ عقب مشاجرة مع ابن عمه بسبب خلافات بينهما ليتم إلقاء القبض على ابن العم الذي نفى قتله للشاب مرددا: والله ما عملتله حاجة هو مات لوحده".

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين الضحية قدري. ي وابن عمه، بسبب خلافات بينهما، ووصل الأمر للاشتباك بالأيدي بينهما حيث تعدى كل منهما على الآخر بالضرب حتى تدخل بعض الجيران ونجحوا في الفصل بينهما.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن الشاب قدري عقب انتهاء المشاجرة وأثناء عودته لمنزله سقط على الأرض جثة هامدة اثر اصابته بأزمة قلبية، انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة وألقت القبض على ابن العم المتهم الذي أكد عدم صلته بوفاة الضحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.