من برشلونة.. أهلي جدة يحسم صفقة عالمية جديدة مقابل 75 مليون يورو

أكد تقرير صحفي، توصل إدارة نادي أهلي جدة السعودي لاتفاق مع برشلونة الإسباني لضم لاعبه الإيفواري فرانك كيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية،أن فرانك كيسي سيخضع للفحوصات الطبية في أهلي جدة الأسبوع المقبل، تمهيدًا للتوقيع رسميا.



وأضاف أن أهلي جدة اتفق مع اللاعب وبرشلونة على الانتقال إلي صفوفه بصفقة، تقدر بنحو 75 مليون يورو.



ولفتت أن فرانك كيسي سيحصل على 60 مليون يورو مقسمة على 3 مواسم، بينما يحصل برشلونة على 15 مليون يورو.



وأوضحت أن أهلي جدة أرسل العقود بالطلبات نفسها التي حددها النادي الإسباني، وهي 15 مليون يورو، وينتظر الرد الرسمي بالموافقة والتوقيع.

وأبرم نادي أهلي جدة 3 صفقات عالمية خلال الصيف الحالي، إذ تعاقد مع الحارس السنغالي إداورد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز .