عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يقلب الموازين.. أحدث موبايلات Vivo بسعر منافس وكاميرا جبارة

هاتف فيفو Vivo V29
هاتف فيفو Vivo V29

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة (V)، بالأسواق العالمية والتي تمدرج تحت فئة الهواتف المتوسطة، ويتميز بمواصفات ومميزات ممتازة إلى جانب تصميم أنيق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo V29، بحلقة ضوئية يبلغ قطرها 15.6 ملميتر تقع أسفل دائرتين الكاميرا في نفس الجزيرة، والتي تهدف إلى تحسين لقطات الوضع الرأسي بشكل كبير، وإنشاء "تأثير إضاءة ثلاثي الأبعاد" وضمان "إضاءة متساوية من كل زاوية، والقضاء على ظلال الوجه والمناطق المظلمة".

 

بإمكانيات جبارة وتصميم أنيق.. هاتف شبابي من فيفو بـ 4700 جنيه

هاتف جديد بقدرات جبارة .. فيفو تفجر مفاجأة للمستخدمين

 

سعر ومواصفات Vivo V29

وتقول فيفو أن التقنية الجديدة تحتوي على منطقة انبعاث للضوء أكبر بـ 9 مرات من الفلاش القياسي، ويمكنه إبراز درجات لون البشرة بدقة مع "إخفاء العيوب ببراعة، وكشف النقاب عن الجمال الطبيعي للفرد"، وبالمقارنة مع V27، هناك زيادة بنسبة 36٪ في السطوع.

ويتميز Aura Light بضبط درجة حرارة اللون الذكية، والذي يتيح له التكيف تلقائيا مع البيئة، ويعوض درجة حرارة لون الأضواء من حولك ويمنحك "خبرة مصمم الإضاءة الشخصي".

ويتمتع هاتف فيفو Vivo V29، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مع مجال رؤية موسع و "ضبط تلقائي للصورة".

Vivo V29

ويتضمن هاتف فيفو Vivo V29، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo V29 ، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

ويعمل هاتف Vivo V29 ، بواجهة فيفو التقليدية Funtouch 13، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ويحتوى الهاتف على بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB Type C، من 1% إلى 50% في غصون 18 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo V29 باللونين الأسود والأزرق مقابل سعر 526 دولارا (أي ما يعادل 16200 جنيه مصرى)، للنسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

vivo Vivo V29 هاتف فيفو الجديد سعر ومواصفات Vivo V29 فيفو V29

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

عقوبات رادعة تنتظر تجار العملة في السوق السوداء

محامية وصديق عمره.. مفاجأة بأمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل

بحاجة لفرصة واحدة.. تعليق مثير من الصحافة البرتغالية على مشهد رونالدو وشيكابالا

موضوعات متعلقة

صدمة للملايين.. ودع واتساب للأبد لو معاك واحد من التليفونات دي

لتسهيل البحث.. جوجل تضيف تحديث ومزايا جديدة لمتصفح كروم

غفوة ورسائل استغاثة.. مهام إضافية لمفاتيح الصوت في آيفون.. اعرفها

لهواة الجيمز.. تكنو تكشف عن وحش الألعاب Pova 5 Pro

بشاشة 110 بوصة.. سامسونج تحدث ثورة في صناعة التلفزيون

Lava تطلق هاتفا جديدا ميسور التكلفة بمواصفات رائعة

انسى Grand Theft Auto 5.. أفضل 5 ألعاب جاتا للأندرويد لعام 2023

بـ7400 جنيه.. إنفينيكس تتحدى الكبار بأولى هواتفها للألعاب

ترشيحاتنا

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أرقام باهظة.. روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي في وقت صعب

مباحثات مصرية تركية لإنشاء مصنع مصنع للصناعات المغذية  للسيارات.. تفاصيل

10 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

3000 جنيه للجرام.. ماذا ينتظر أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد قرار المركزي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

توقفوا عنها فورا.. أخطاء شائعة أثناء طهي البيض

لو خايفة من الجواز والرجالة.. اعرفي الأسباب والحل

فيديو

إعلان ساخر.. الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بضم لاعب طائرة الأهلي

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

مشهد أوجع القلوب .. حقيقة فيديو الفتاة الصغيرة والأسانسير / فيديو جراف

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ