يقلب الموازين.. أحدث موبايلات Vivo بسعر منافس وكاميرا جبارة

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة (V)، بالأسواق العالمية والتي تمدرج تحت فئة الهواتف المتوسطة، ويتميز بمواصفات ومميزات ممتازة إلى جانب تصميم أنيق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo V29، بحلقة ضوئية يبلغ قطرها 15.6 ملميتر تقع أسفل دائرتين الكاميرا في نفس الجزيرة، والتي تهدف إلى تحسين لقطات الوضع الرأسي بشكل كبير، وإنشاء "تأثير إضاءة ثلاثي الأبعاد" وضمان "إضاءة متساوية من كل زاوية، والقضاء على ظلال الوجه والمناطق المظلمة".

سعر ومواصفات Vivo V29

وتقول فيفو أن التقنية الجديدة تحتوي على منطقة انبعاث للضوء أكبر بـ 9 مرات من الفلاش القياسي، ويمكنه إبراز درجات لون البشرة بدقة مع "إخفاء العيوب ببراعة، وكشف النقاب عن الجمال الطبيعي للفرد"، وبالمقارنة مع V27، هناك زيادة بنسبة 36٪ في السطوع.

ويتميز Aura Light بضبط درجة حرارة اللون الذكية، والذي يتيح له التكيف تلقائيا مع البيئة، ويعوض درجة حرارة لون الأضواء من حولك ويمنحك "خبرة مصمم الإضاءة الشخصي".

ويتمتع هاتف فيفو Vivo V29، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مع مجال رؤية موسع و "ضبط تلقائي للصورة".

Vivo V29

ويتضمن هاتف فيفو Vivo V29، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo V29 ، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

ويعمل هاتف Vivo V29 ، بواجهة فيفو التقليدية Funtouch 13، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ويحتوى الهاتف على بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB Type C، من 1% إلى 50% في غصون 18 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo V29 باللونين الأسود والأزرق مقابل سعر 526 دولارا (أي ما يعادل 16200 جنيه مصرى)، للنسخة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.