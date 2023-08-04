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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد.. 8 الصبح يرصد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وأهم ما يميز المدينة

8 الصبح يرصد أهم
8 الصبح يرصد أهم فاعليات مدينة العلمين الجديدة

رصدت عدسة برنامج ٨ الصبح عبر فضائية dmc فعاليات مهرجان العلمين وأبرز ما يميز المدينة الجديدة، فمن خلال سالي طراد مراسلة dmc،  توضح أن مدينة العلمين تشهد اليوم فاعليات مميزة جدا، فاليوم هو الحفل الأكبر والأبرز بحضور الكينج محمد منير و الفنان الكبير حميد الشاعري.


وأكدت سالي من مدينة العلمين الجديدة، أن شركة المتحدة كانت حريصة على أختيار الفنانين من جميع أنحاءالوطن العربي بما يناسب ويحترم أذواق الجمهور، مشيرة إلى روعة وجمال حفلة أمس والذي أحياها الفنان مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، وغنائهم الدويتو كان في قمة الجمال.

الفلكلور الشعبي

واضافت مراسلة دي أم سي، أن الفلكلور الشعبي المتنوع بمدينة العلمين يوجد على مدار اليوم، ليستطيع المارين في الممشي في أي وقت أن يستمتعوا بالطابع المصري والأجواء المميزة المختلفة.


وتابعت، أن مدينة العلمين يتوفربها كل الأزواق التي تجمع بين السياحة الترفيهية والفنية والبيئية والرياضية والثقافية، بأختلاف الأحداث طوال فترة الصيف، بالإضافة إلى وجود سباق للسيارات، فمدينة العلمين ولون البحر الفيروزي وحده يستطيع أن تغير من الإنسان، وأيضا وجود مبني للتسوق ومولات وفنادق، وهناك شركات كبيرة ومميزة راعية للمدينة.

مهرجان العلمين برنامج ٨ الصبح مراسلة dmc الكينج محمد منير حميد الشاعرى الفلكلور الشعبي السياحة الترفيهية الفنية شركة المتحدة

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