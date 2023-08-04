كحول طبي وماء مقطر.. خبير يوضح طرق تركيب أفضل العطور في المنزل

قال محمد حسن خبير تركيب العطور، إن مجال تركيب العطور منذ القديم، وبدأ يتطور آخر 5 سنوات بصورة قوية، ابتداءا من شغل الزجاجات، وأستطاع الوصول إلى نتائج مرضية للوصول إلى أقرب رائحة للعطور الأصلية بالنسبة للعطر وبالنسبة للشكل.

الكحول الأمن الذي يستخدم في تركيب العطور

وأكد حسن خلال لقائه ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية هبة مجدي، أنه من الممكن تركيب العطور بالمنزل ولكن بالاستعانة بالزيوت الأصلية، وجودة نوع الكحول، ناصحا باستخدام نوع كحول معين وهو الإيثانول وهو الكحول الطبي ويفضل استخدام كحول بنسبة 96%، و يتم استخدام مياه مقطرة للوصول إلى أقرب رائحة للبرفيوم الأصلي.



ونوه خبير العطور، بأن نسبة الكحول الذي يتركز بنسبة 70% المستخدم لتطهير اليد لا يصح استخدامه لتركيب العطور، لأنه يعكر البرفيوم ولا يعطي الرائحة المطلوبة نهائيا.



وعدد، أنواع للعطور منهم “بكرات روج” وهو برفيوم مميز جدا، وهو أنواع البرفيوم الذي يصل إلى النوتات الأصلية للرائحة، وأذا تم تغير رائحة البرفيوم فهذا يعني عدم جودة الزيت المستخدم، مضيفا انه كلما زاد سعر الأدوات المستخدمة كلما زادت من قيمتها، وأصبح هناك منافسة قوية لانواع العطريات.



وأوضح، أن عطر "العود" من الروائح الشرقية، وتجربة البرفيوم على الجلد يعكي اقرب رائحة للبرفيوم، ويختلف العطر المركب من شخص لآخر على حسب طبيعة الجلد.