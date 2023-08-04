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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موجة انفجارية.. تحطم واجهات 8 محلات ومنزل وإصابة شخصين في المنوفية..صور

تحطم واجهات 8 محلات
تحطم واجهات 8 محلات في المنوفية

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية اليوم تحطم واجهات 8 محلات وسقوط جدار من منزل بسبب موجة انفجارية نتيجة احتباس غاز بأحد مطاعم المدينة.

بدأت الواقعة صباح اليوم عندما قدم أصحاب أحد المحلات  بمدينة أشمون لفتح محلهم، فتبين وجود احتباس غاز نتيجة تسرب الغاز طوال الليل من أحد اسطوانات الغاز مما ادي الي حدوث موجة انفجارية تسببت في تحطم واجهات 8 محلات وسقوط جدار منزل مجاور للمطعم وإصابة شخصين إصابات خفيفة.

إصابة شخصين وتحطم واجهات محلات في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية.. صور

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تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة اشمون، بحدوث موجة انفجارية داخل أحد   المطاعم   بالمدينة، تسببت في إصابة شخصين إصابات خفيفة وتحطم واجهات 8 محلات وسقوط جدار من منزل مجاور للمطعم.

وجاري حصر التلفيات في المنطقة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

 

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