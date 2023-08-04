شراكة مصرية تركية.. تفاصيل إقامة مصنع لوازم السيارات والمستحضرات الطبية

خلال زيارة وزير التجارة لأنقرة..

في إطار زيارته الحالية للعاصمة التركية" أنقرة"، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بممثل مجموعة تركية، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة في مصر رؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالسوق المصري.

ونقلا عن تقرير" نشرة الأخبار" عبر فضائية دي إم سي، قال وزير الصناعة والتجارة، إن اللقاء تضمن الفرص والمقومات الإستثمارية بالسوق المصري، وكذلك جهود الحكومة للمناخ الجاذب للاستثمار، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات التركية.

إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات ومصنع للمستحضرات الطبية بالتعاون مع شركات مصرية تركية

وأوضح الوزير أحمد سمير، أن المجموعة التركية تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصري من خلال إقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات ومصنع للمستحضرات الطبية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت، وايضا التعاون مع الهيئة العربية للتصينع في مجال تصنيع الأفران.