فتنة عبد القادر| نجم الأهلي يثير بلبلة في الوسط الرياضي.. ويكشف عمولات "صفحات الكورة"

الأهلي أكبر منكم.. في منشور عبر فيسبوك وبكلمات هجومية عنيفة، شن أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، هجومًا علي بعض الصفحات الجماهيرية للنادي الأهلي، والتي هاجمته بشكل عنيف كونه لاعب "لسه معملش حاجة"، ليكشف عبد القادر تفاصيل صادمة حول عمولات صفحات كورة القدم.. فما القصة؟

نفاق.. وأنا مش بتاع رشاوي

وجه أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي، رسالة هجومية علي الصفحات الجماهيرية للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب عبد القادر: "جمهور الأهلي أكبر منكم يا شويه هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلو ده وتوطو ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه".

وتابع: "جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكم وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطة وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب ازاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف والفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الاهلي باي شئ".

وأضاف: "النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر.. فا اللي أنتو عاوزينه ده مبعملوش والاجازه يا أنا يصفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لأخر مره أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي".

مش فارقين معايا



واختتم: "وبعدين لقطة ركز جوا الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجوا شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنة كاملة وأكتر ويشتم أهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال أنهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذره ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل وجمعه مباركة".

أحمد عبد القادر

اتهام خطير.. رد صفحات جماهير الأهلي على رسالة عبد القادر

وردت إحدي صفحات جماهير النادي الأهلي، علي رسالة عبد القادر الهجومية عليهم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت الصفحة: "أحمد عبد القادر في كلامه غير إنه اتهمنا اتهام صريح مش مبني على أي دليل اتهم زمايله إنهم بيدفعوا فلوس في مقابل أن الناس تدعمهم وترفع من شأنهم على السوشيال".

وتابعت الصفحة: "ده اتهام خطير في ذمم زمايله فياريت أحمد عبد القادر زي ما طلع ورد علينا وواخد السوشيال محتواه في الاجازة زي ما وصف يطلع يقول أسماء زمايله دول علشان النادي يتخلص منهم بسرعه لأن العقليات دي مينفعش تكمل في النادي بنطالبك تطلع تفضحهم وتفضحنا احنا وكل اللاعيبة دي للناس واطلع كمان افضحنا لما كنت بتقبضنا اما كنا بنشيد بيك".

صفحات جماهير الاهلي ترد علي عبدالقادر

الموضوع عداوة

وعلقت صفحة أخري من صفحات جماهير النادي الأهلي، علي رسالة عبدالقادر الهجومية، كاتبة: "بص يابني احنا سهل جدًا دلوقتي ناخد الموضوع عدواة بشكل شخصي ونقلل منك زي ما اتهمتنا بالباطل، بس دا عمره ما كان أسلوب صفحتنا ولا طريقتنا مع أي حد كان بينتمي للأهلي ومعتقدش أن حد شافنا بنتخانق مع اهلاوي ما بالك بقى واحد بيلعب في الاهلي".

وتابعت الصفحة: "عشان بنحط مصلحة الأهلي وشكلنا قدام الناس قبل أي حاجة، بس للأسف أول مرة يعدي علينا واحد شايف نفسه عنده نواقص مش عارف يعالجها فا يبدأ يحط راسه براس جمهور الأهلي وتعليقات الجمهور والردود عليهم، صفحات الأهلي ايه اللي بتحب تلمع لعيبة، يابني الحاجة الوحيدة اللي محدش يعرف يكذب فيها ع الجمهور لما تقول دا وحش ودا حلو لأن الناس بتتفرج وشايفه بعينيها".

صفحات جماهير الاهلي ترد علي عبدالقادر

لاعيبة الأهلي مش محتاجين حد يلمعهم

وأضافت صفحة جماهير الأهلي: "فالعيبة الأهلي وزمايلك اللي بتتكلم عليهم مش محتاجين حد يلمعهم ولا حد يقلل منهم عشان الجمهور شايف كل حاجة بعينه ومش بيظلم حد، وصدقني يابني احنا مش هناخد الموضوع ونشخصنه معاك عشان والله وأنا بكتب البوست دا ما مصدق إن في واحد بالعقلية دي بيلعب في الأهلي وجيه يوم ونعمل بوست نرد عليه بحاجة برا الملعب، واللي متابعنا كويس هيعرف إننا اخر صفحة بيفرق معاها كلام الناس لان الكلام سهل جدًا واتهام الناس بالباطل بدون دليل أسهل ما يمكن ومش كل شوية هنرد على واحد، عمومًا ربنا يهديك لنفسك ودماغك اللي مسوحاك".

مش بيلعب أساسي.. تعليقات بين المؤيد والمعارض

وعلق الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي علي هجوم اللاعب أحمد عبد القادر، علي صفحات جماهير الأهلي، عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، وكتب مهيب عبد الهادي: "قبل ما تتكلموا علي عبد القادر. السؤال هو الحاج كولر مش بيلعبوا أساسي ليه؟ عجيبة".

منشور مهيب عبدالهادي

بينما علق الإعلامي إسلام صادق، علي رسالة أحمد عبد القادر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "النجم أحمد عبد القادر يفضح اللجان الإلكترونية في الأهلي".

منشور إسلام صادق

لا دين ولا ضمير.. خالد الغندور: عرفت ليه عبد القادر مش واخد حقه

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلي أحمد عبدالقادر، وكتب الغندور عبر فيسبوك: “طول عمري شايف احمد عبد القادر لاعب كبير مش واخد حقه وعرفت دلوقتي السبب والسوشيال ميديا ولجان القبض والشتامين وصفحات الأندية اللي بتعمل نفسها بتحب نادي عشان تعمل فلوس من وراء الحب ده”.

وتابع: “للأسف هذه الصفحات أيضا تشتم العبد لله لمجرد الدفاع عن النادي وطبعا بتبقي موجهة عن طريق اشخاص بيدفعوا بس الأهم إنه يبان مؤدب وابن ناس ومالوش علاقة بالشتيمة الصفحات هي اللي بتشتم بالنيابة عنه من بعيد لبعيد وكل أنواع التنمر والعنصرية والشتم واللعن أهم حاجة الصفحة تكسب والممول للشتيمة يدفع ويكون مبسوط وهؤلاء هيقولوا عليك طبال هزاز بتقبض بتاع فتن وتعصب وهم ملوك القبض مقابل الشتيمة وهم ملوك الفتنة وللأسف لا دين ولا ضمير.. حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منكم”.