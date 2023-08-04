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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحضر محادثات السعودية بشأن أوكرانيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أن الصين ستحضر المحادثات السعودية الأوكرانية المقرر إجرائها خلال أيام. 

 

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام العالمية والعربية، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستعقد محادثات دولية في نهاية هذا الأسبوع حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

 

عقدت محادثات مماثلة في كوبنهاجن نهاية يونيو، ولم تكن الصين من بين الحضور. لكن وزارة الخارجية الصينية، قالت إن "لي هوى" سيمثلها كمبعوث خاص لشؤون أوراسيا في المحادثات المفترض إقامتها في مدينة جدة السعودية. 

 

لطالما أصرت الصين على أنها محايدة بشأن الصراع. وشددت بكين على ضرورة احترام وحدة أراضي أوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه لم تدين الغزو، وامتنعت عن التصويت خلال تصويت الأمم المتحدة على الحرب، وانتقدت العقوبات الغربية ضد روسيا. 

 

وبحسب ما ورد لم تتم دعوة روسيا لحضور محادثات جدة. وقال فولوديمير زيلينسكي، إنه يأمل أن تمهد القمة التي ستعقد في نهاية الأسبوع الطريق لعقد قمة سلام روسية أوكرانية هذا الخريف.

الصين السعودية أوكرانيا السلام ​أوكرانيا​ و​روسيا

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