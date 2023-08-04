عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان يستضيف قمة السلام بين روسيا وأوكرانيا غدا في جدة

صدى البلد

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة يوم غد السبت 18 محرم 1445هـ الموافق 5 أغسطس 2023م.


وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الانسانية للمملكة، و توجيها من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها بن سلمان مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

صحف السعودية| الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع رئيس تركمانستان.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

وخلال تلك الاتصالات أبدي محمد بن سلمان استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.


وتتطلع حكومة السعودية أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

ترشيحاتنا

علاقة محرمة.. اعترافات مثيرة لـ البلوجر أم زياد | فيديو

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

سيطرة أهلاوية.. محمد يوسف يختار التشكيل الأمثل للموسم

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة .. أفضل ما يقال في جوف الليل

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل مسلسل جولة أخيرة مع أحمد السقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ