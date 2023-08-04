دمياط .. انطلاق المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

نفذ التدريب الأسبوعي بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الرياضة ".



يتم تنفيذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت أبو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة ، كرة القدم ، كاراتيه ، العاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/ 5 حتي 15 / 8 / 2023.

حيث يهدف المشروع الى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقري الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية و المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.