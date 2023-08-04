تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم .. فيديو

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق، اليوم الجمعة ، زيادة مقارنة بالأسبوع الماضي، وانخفضت حركة البيع والشراء.

رصدت عدسة صدى البلد، بالبث المباشر، آخر أسعار الدواجن من أحد أسواق مدينة القناطر الخيرية.



قال البائع، إن كيلو الفراخ البيضاء بـ ٦٨ جنيها، بعدما كان يسجل ٥٨ جنيها، وكيلو الفراخ البلدي بـ ٨٠ جنيها.

وتابع: أن سعر كيلو الوراك بـ ٨٠ جنيها، والبانيه بـ ١٦٠ جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن الاقبال على الشراء تراجع بعد ارتفاع الأسعار للكيلو ما بين الـ ٨الي ١٠ جنيهات.

https://fb.watch/mcIulvBSSi/?mibextid=9R9pXO